Вход/Регистрация Подписка

Aramco идет на рекорд

Москва, 05.12.2019
Нефть готовится к реваншу на рынке акций
#Нефть
#Рынок акций
#IPO
#Saudi Aramco
#Саудовская Аравия
#Бизнес
#Экономика
  • Aramco идет на рекорд

Этот полет в день объявления даты IPO Saudi Aramco подчеркнул необычность происходящего

AP/TASS Автор: Amr Nabil

Крупнейшая саудовская нефтедобывающая компания Saudi Aramco оценила свои акции в 8,53 доллара за  штуку (32 рияла), что соответствует верхней границе диапазона.  Если все пройдет как надо, то будет привлечено более 25,9 млрд долларов. Можно говорить о том, что арабскому нефтяному гиганту таки удалось побить рекорд , поставленный в 2014 году интернет-гигантом Alibaba. Тогда было получено 25 млрд долларов и это стало крупнейшим IPO в истории. Но теперь лидер сменится.

Здесь стоит отметить, что 5 декабря, перед официальным объявлением цены размещения, прошел еще и саммит ОПЕК, на котором было предложено усилить сокращение добычи еще на полмиллиона баррелей в день, что опять подстегнуло вверх котировки «черного золота». На 17:40 по Москве нефть Brent стоила 63,81 долларов.

Ранее председатель Saudi Aramco и глава суверенного фонда благосостояния королевства  Ясир Аль-Румайян отказался от планов по международному IPO, предпочтя размещение «среди своих». В частности, по сообщению Bloomberg, Кувейт готов купить акций на 1 млрд долларов, а якорными инвесторами IPO, как и предполагалось, станут члены королевской семьи Саудовской Аравии.  То есть национальное саудовское достояние останется под контролем. И судя по тому, что спрос на бумаги уже превысил 50 млрд долларов, решение вполне оправданное.

Напомним, что в рамках IPO предлагается 1,5% акций компании, таким образом, Saudi Aramco оценена в 1,71 трлн долларов. Тем не менее, первоначально руководство компании (и власти Саудовской Аравии) надеялись на оценку в 2 трлн долларов.   Сроки IPO  с 2016 года, когда о нем начали говорить, неоднократно переносились, а пакет предлагаемых акций ужался с первоначально планируемых 5% до сегодняшних 1,5%. Тем не менее, это наконец произошло.  Привлеченные в результате размещения средства, как отмечали в самой компании, будут направлены на реализацию плана Vision 2030 .

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    О подходах к цифровой трансформации металлургических предприятий

    Курс на цифровизацию металлургических предприятий сохранится и в 2020 году. Такие лидеры отрасли, как «Норникель», «ММК», «НЛМК», «Северсталь», «Евраз» уже начали реализовывать инвестиционную программу и делать конкретные шаги к цифровому будущему

    «Норникель»: впереди десять лет экологической ответственности

    Компания впервые представила беспрецедентную стратегию на десять лет, уделив в ней особое внимание экологии и устойчивому развитию

    Мы хотим быть доступными для наших покупателей

    «Камский кабель» запустил франшизу розничных магазинов кабельно-проводниковой и электротехнической продукции

    «Ни один банк не знает лучше нас, как работать с АПК»

    «На текущий момент АПК демонстрирует рентабельность по EBITDA двадцать процентов и выше — например, производство мяса бройлеров дает двадцать процентов, а в растениеводстве и свиноводстве производители получают около тридцати процентов», — говорит первый заместитель председателя правления Россельхозбанка (РСХБ) Ирина Жачкина
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Макрон сделал новое громкое заявление по России
      Президент Франции отказывается считать Россию врагом, но не принимает предложение Москвы о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности.
    2. Мир переворачивается на наших глазах
    3. За блокчейн без криптовалют
      В Китае объявили курс на внедрение блокчейн-технологий и следом выступили против местных криптобирж. Цена биткойна сразу обновила полугодовой минимум
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама