Aramco идет на рекорд

Крупнейшая саудовская нефтедобывающая компания Saudi Aramco оценила свои акции в 8,53 доллара за штуку (32 рияла), что соответствует верхней границе диапазона. Если все пройдет как надо, то будет привлечено более 25,9 млрд долларов. Можно говорить о том, что арабскому нефтяному гиганту таки удалось побить рекорд , поставленный в 2014 году интернет-гигантом Alibaba. Тогда было получено 25 млрд долларов и это стало крупнейшим IPO в истории. Но теперь лидер сменится.

Здесь стоит отметить, что 5 декабря, перед официальным объявлением цены размещения, прошел еще и саммит ОПЕК, на котором было предложено усилить сокращение добычи еще на полмиллиона баррелей в день, что опять подстегнуло вверх котировки «черного золота». На 17:40 по Москве нефть Brent стоила 63,81 долларов.

Ранее председатель Saudi Aramco и глава суверенного фонда благосостояния королевства Ясир Аль-Румайян отказался от планов по международному IPO, предпочтя размещение «среди своих». В частности, по сообщению Bloomberg, Кувейт готов купить акций на 1 млрд долларов, а якорными инвесторами IPO, как и предполагалось, станут члены королевской семьи Саудовской Аравии. То есть национальное саудовское достояние останется под контролем. И судя по тому, что спрос на бумаги уже превысил 50 млрд долларов, решение вполне оправданное.

Напомним, что в рамках IPO предлагается 1,5% акций компании, таким образом, Saudi Aramco оценена в 1,71 трлн долларов. Тем не менее, первоначально руководство компании (и власти Саудовской Аравии) надеялись на оценку в 2 трлн долларов. Сроки IPO с 2016 года, когда о нем начали говорить, неоднократно переносились, а пакет предлагаемых акций ужался с первоначально планируемых 5% до сегодняшних 1,5%. Тем не менее, это наконец произошло. Привлеченные в результате размещения средства, как отмечали в самой компании, будут направлены на реализацию плана Vision 2030 .