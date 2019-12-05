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Болгария согласовала «Турецкий», а для нее «Балканский поток» с Вашингтоном

Москва, 05.12.2019
Владимир Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока», прокладываемого по территории Болгарии под именем «Балканский поток». Премьер-министр Бойко Борисов уже объяснился перед российским лидером.
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  • Болгария согласовала «Турецкий», а для нее «Балканский поток» с Вашингтоном

Россия. Сочи. Президент Сербии Александр Вучич и президент РФ Владимир Путин (слева направо) во время встречи в резиденции "Бочаров ручей".

Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин заявил, что Болгария сознательно затягивает строительство газопровода «Турецкий поток» на своей территории. Если «Турецкий поток» продолжит буксовать, России найдет другие пути для поставки газа в ЕС, пообещал он в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем 4 декабря.

Ситуация, вообще говоря, выглядит парадоксально. Президент России напомнил, что болгарское руководство, после того как сорвало строительство «Южного потока», неоднократно обращалось с просьбой во что бы то ни стало реализовать «Турецкий поток». «Но и здесь, видимо, под давлением со стороны, они выстраивают такую работу неспешную. Посмотрим, как дальше будет реализовываться этот проект по болгарской территории», — заявил Владимир Путин, добавив, что если власти Болгарии не желают ускорять работу по «Турецкому потоку», Россия найдет иные пути транзита газа на юг Европы.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов уже ответил на слова Владимира Путина. Газопровод, который для Болгарии является не «Турецким», а «Балканским потоком» строится с максимально возможной скоростью. Он не стал отрицать задержку, но объяснил ее конкурсными процедурами.

В интервью телеканалу BTV Бойко Борисов заметил: «Строительство газопровода продолжается со средней скоростью пять километров в день, а его начало было задержано из-за проведения обязательных процедур. Болгария — единственная альтернатива для российского газа. Болгария будет газораспределительным центром на Балканах, это согласовано и с Брюсселем, и с Вашингтоном. Надеюсь, что президент России примет наше приглашение посетить Болгарию в будущем году и лично сможет увидеть нашу работу. Надеюсь, что к концу будущего года газопровод заработает», — цитирует его ТАСС. Он сообщил также, что траншеи для прокладки газопровода протянулись уже на 150 км и в них начали укладывать трубы.

Строительство магистрального газопровода от турецкой до сербской границы началось 19 сентября. Буквально накануне начала строительства «Булгартрансгаз» и консорциум во главе с саудовской Arkad Engineering подписали контракт на строительство и введение в эксплуатацию газопровода стоимостью в 1 млрд 102 млн евро.

В первые 250 календарных дней от старта строительства должен быть построен участок протяженностью в 308 километров от компрессорной станции «Польски Сеновец» до болгаро-сербской границы. Еще 166 километров от того же пункта будет построено до Варненской области для обеспечения самой Болгарии. Для России, очевидно, принципиальна транзитная часть. Нетрудно подсчитать, что она будет завершена через пять месяцев после Нового года, то есть к концу мая. И, по-видимому, такие сроки Кремлю кажутся слишком затянутыми.

Если российская сторона, как следует из слов президента Путина, рассчитывала видеть «Балканский поток» построенным раньше, то это означает «намного раньше». Ориентир во времени тут понятен: обе нитки «Турецкого потока», которые строил «Газпром», были заполнены газом еще 10 ноября. Одна из этих ниток предназначена для поставок газа в Южную Европу через Болгарию. Как сообщалось, в сентябре для «Балканского потока» в Болгарию из России уже было доставлено 90% труб для его строительства.

«Конкурсные процедуры», которые упоминает болгарский премьер, это процедуры Евросоюза. Но он упомянул и Вашингтон в качестве «согласующей» стороны, хотя он тут формально ни при чем. Тем самым вырвалась наружу и реальная ситуация «процедур», через которые пришлось пройти болгарам, и причина раздражения Путина. Однако ситуация сегодняшнего дня показывает, что Болгария относится к российской позиции максимально уважительно. Но — что может, то может.

Сейчас, по-видимому, заявление российского президента сделано в ответ на беспокойство сербов, а также других стран-потребителей, вызванное неясностью по поводу судьбы нынешнего маршрута российского газа — через Украину, по которому они получают газ. И кроме того, тут достаточно хорошо просматривается газовая дипломатия со стороны, очевидно, США, а также, возможно, приверженцев украинского транзита российского газа в Брюсселе. И «Северный поток — 2», и «Балканский поток» оказались отсрочены (хотя за судьбой второго в публичном пространстве совсем не следили), таким образом, чтобы подтолкнуть «Газпром» к компромиссу с украинской стороной. Она же, как также заявил накануне Владимир Путин, выдвигает «неприемлемые» для «Газпрома» условия транзита (ценового характера).

Как напоминает аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин, в марте 2019 года «Газпром» и правительство Венгрии заключили соглашение о том, что российская компания будет обеспечивать поставки газа в Венгрию независимо от того, будет ли заключено транзитное соглашение между Россией и Украиной или нет. В правительстве тогда уточнили, что Венгрия сможет закупать часть газа через Австрию. Кроме того, в стране активно формируется система подземных хранилищ газа.

На этом фоне, говорит эксперт, особенно с учетом конструктивных итогов недавнего визита президента РФ в Сербию и Венгрию, кажется, что поставки газа в Сербию в традиционном объеме (порядка 2 млрд кубометров), также гарантированы вне зависимости от газового соглашения с Украиной. Наконец, Румыния, куда в 2017 году было экспортировано всего 1 млрд кубометров российского газа, по-видимому, также не будет испытывать проблем с дефицитом газа. Румыния в октябре подтвердила соглашение с Украиной на открытие маршрута для поставок газа  с января 2020 года, гарантированные мощности которого составят 4,1 млн кубометров в сутки (около 1,5 млрд кубометров в год).

Все проблемы связаны с тем, что и Сербии, и Венгрии для ускорения развития экономик, согласно заявлениям руководства этих стран, требуется увеличение поставок газа по «Турецкому потоку» на 5 – 7 млрд кубометров, считает Александр Осин. Эти поставки пока зависят от того, когда в итоге будет построен болгарское продолжение «Турецкого потока» или его альтернатива, которая обсуждалась еще в 2013 – 2015 годах с Грецией и Италией.

Под влиянием нерыночного регулирования, усиление позиций «Газпрома» на европейском рынке происходит медленнее, чем можно было ожидать исходя из его финансово-экономического потенциала, отмечает аналитик. Однако в любом случае для этого усиления ключевыми факторами являются не текущие решения политиков, а формирующая их макроэкономическая ситуация, уверен Александр Осин.

У всех крупных проектов очень много бюрократических условностей, обращает внимание руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Катя Френкель. Учитывая, что, например, «Северный поток — 2» вообще мог сорваться из-за несогласия Дании, тут, по крайне мере, согласны на строительство все участники, отмечает она.

По всей вероятности, заключает Катя Френкель, услышав ответ от премьер-министра Болгарии Бойко Борисова, который заверил, что стройка уже идет полным ходом, Россия все же сможет «понять и простить». Не замораживать же строительство на полпути.

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