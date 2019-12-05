Закон об особом статусе Донбасса могут пролонгировать

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что возможно продление действия существующего закона об особом статусе Донбасса. «По результатам саммита в Париже - подчеркиваю, это будет зависеть от результатов саммита - президент будет готов внести на рассмотрение парламента законопроект по продлению действия этого закона», - сказал Ермак.

Ранее спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявлял, что парламент начнет разрабатывать законопроект об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей после встречи лидеров стран «нормандской четверки».

Закон об особом статусе Донбасса был принят на временной основе и согласно его нормам 31 декабря 2019 он прекращает свое действие.