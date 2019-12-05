Главой зерновой госкорпорации Украины назначен гражданин Британии

Экс-глава агрохолдинга «Мрия» Саймон Чернявский возглавил ПАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» пока на временных основаниях, передает РИА «Новости». Новость сообщает в Telegram депутат фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

«Исполняющим обязанности главы Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины стал гражданин Великобритании Саймон Чернявский», пишет парламентарий.

Ранее в 2015 году Чернявский возглавил агропромышленный холдинг «Мария» и оставался на этом посту до лета 2019 года. В основные задачи нового руководителя объединения входло восстановление компании после дефолта, случившегося на Украине в 2014 году. Тогда «Мария» в общей сложности была должна своим кредиторам 1,3 млрд долларов.

Зерновая госкорпорация была образована в августе 2010 года, объединив в своей структуре линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. В общей сложности элеваторы корпорации способны хранить 3,7 млн тонн зерновых, а также 2,5 млн тонн в год «перевалочных» зерновых грузов.