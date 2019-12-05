Главу Нафтогаза допросили американские прокуроры

Андрей Коболев – глава «Нафтагаза Украины» – дал показания прокурорам штата Нью-Йорк по делу против бизнесменов Льва Парнаса и Игоря Фрумана, которые являются клиентами Рудольфа Джулиани – адвоката главы Белого дома Дональда Трампа.

Как рассказал журналистам телекомпании CNN адвокат Коболева, его клиент общался с представителями американского Минюста на добровольной основе, поэтому давать более подробные комментарии пока рано.

Между тем источники телеканала отмечают, что прокуроры проверяют, пытались ли Парнас и Фруман повлиять на снятие с должности Коболева, чтобы заметь его на более лояльного для президента США человека. При этом подчёркивается, что следственные действия американского Минюста в отношении «Нафтогаза» может расширить обвинения против бизнесменов.

Напомним, в настоящее время их обвиняют в незаконном финансировании избирательной кампании Трампа. Согласно данным Федеральной избирательной комиссии, Фруман и Парнас весной 2018 года передали более 300 тыс. долл. фонду America First Action. Кроме того, их связывают с давлением на украинских чиновников в пользу президента США.

Ранее сообщалось, что адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани прибыл на Украину. Джулиани уже провёл в Киеве встречи с двумя экс-генпрокурорами Украины Юрием Луценко и Виктором Шокиным, а также с недавно уволенным прокурором Константином Куликом.