Госдума рассмотрит новый «пакет Яровой»

Кто прав, кто неправ

Как заявила председатель рабочей группы Госдумы, вице-спикер Ирина Яровая, нижняя палата парламента рассмотрит подготовленный группой пакет законопроектов, направленный на защиту прав граждан при банкротстве финансовых организаций. По словам депутата, передает ТАСС, пакет соответствующих документов будет внесен в Госдуму уже в ближайшее время.

«Подготовлен к внесению комплекс законопроектов, направленных на защиту прав и законных интересов граждан в сфере страхования, усиление парламентского контроля за финансовым рынком и противодействие неправомерным действиям при банкротстве кредитных, страховых и иных финансовых организаций», — сообщила Ирина Яровая по итогам своего доклада на Совете Госдумы. Она добавила также, что речь идет о восьми инициативах, направленных на профилактику правонарушений в этой сфере.

В числе предлагаемых мер – профилактика подобных событий: по словам Яровой, «поздно защищать права граждан и государства, когда ресурсы украдены и выведены за пределы страны. Механизм защиты должен действовать на опережение». Также группой предлагается ввести обязательное включение во все договоры страхования информации о размере премии, которую страхователи уплачивают страховым компаниям.

Кроме того, предусматривается усиление банковского контроля за использованием средств компенсационного фонда СРО, чтобы предотвратить риски выведения недобросовестными лицами денег со счетов. «Считаем необходимым сделать неминуемым наступление уголовной ответственности за совершение преднамеренного или фиктивного банкротства кредитных и страховых организаций независимо от суммы ущерба, опасность преступления и ответственность за него должны быть соразмерны», — добавила Ирина Яровая.

Меры уже приняты

Пока что рано судить о том, какие именно изменения в действующее федеральное законодательство предложат подготавливаемые законопроекты, говорит партнер юридической компании НАФКО Павел Иккерт. Об этом мало что известно, однако юрист отмечает, что и на сегодняшний день федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» возможность привлечения контролирующего страховую организацию лица к ответственности по ее долгам предусмотрена.

Поправками, внесенными в закон еще в июне 2016 года (статья 184.13.) установлено, что физическое или юридическое лицо, имеющее, либо имевшее (не более чем за три года до банкротства) право осуществлять непосредственное управление организацией или иным образом влиять на принимаемые решения, может быть привлечено к субсидиарной ответственности.

Таким образом, указывает Павел Иккерт, законом уже сейчас предусматривается возможность привлечения руководства и бенефициаров страховой компании по долгам в случае ее банкротства, если управляющему удастся доказать суду обоснованность этого.

Как отмечает эксперт, в последние годы привлечение к субсидиарной ответственности по долгам организаций-банкротов стало достаточно распространенной практикой и соответствующие иски со стороны управляющих или, как в случае с банками и страховыми организациями, АСВ, подаются в подавляющем большинстве случаев. Помимо субсидиарной ответственности существует так же вероятность привлечения таких лиц и к уголовной ответственности за преднамеренное банкротство.

В соответствии со статьей 196 УК, за совершение действий, которые заведомо влекут крупный ущерб и неспособность юридического или физического лица исполнять обязательства перед кредиторами, предусмотрено наказание как в виде штрафа в размере до 500 тыс рублей, так и реальные сроки лишения свободы, до 6 лет. То есть, в общем-то и сейчас бенефициары банкротящихся страховых компаний могут быть привлечены и к субсидиарной, и к уголовной ответственности, поэтому не очень понятно, какие изменения сейчас готовят депутаты ГД. Узнаем мы об этом только по факту публикации законопроекта, уточняет он.

Сейчас, указывает Павел Иккерт, к сожалению, ни субсидиарная, ни уголовная ответственность для бенефициаров и руководства страховых компаний не обеспечивают достаточно уровня защиты интересов защиты клиентов, кредиторов и государства. Средств, которые удается получить за счет реализации имущества бенефициара, как правило, все равно недостаточно для компенсации нанесенного организации ущерба, а вероятность назначения реальных сроков лишения свободы, увы, не ведет к снижению числа преднамеренных банкротств.

В целом, признает, в свою очередь, руководитель практики уголовного и административного права НЮС «Амулекс» Алена Зеленовская, проект актуален, хотя требует разработки инструментов реализации. Введение уголовной ответственности за фиктивное и преднамеренное банкротство независимо от суммы ущерба она считает мерой преждевременной. Достаточно усилить административную ответственность за данные виды правонарушений, полагает Алена Зеленовская.

Расходная часть

Очевидно, что эти инициативы направлены на усиление тренда «транспарантности участников финансового рынка», признает управляющий Санкт-Петербургским филиалом РГС Банка Елена Верёвочкина. И несмотря на то, что меры, принятые и принимаемые Банком России, существенно улучшили положение дел, существует еще достаточно «слепых зон» для ужесточения контроля в указанных Яровой целях.

Ответственность собственников несопоставимо мала по сравнению с суммой ущерба, констатирует аналитик. Далее государство, посредством системы страхования вкладов, выплачивает страховое возмещение по вкладам обанкротившегося банка.

«При этом мы также понимаем, что все банки системы отчисляют в фонд системы платежи, которые и являются базой для выплаты этого страхового возмещения. В этой связи я соглашусь, что необходимо усиливать превентивный контроль, а также ужесточать ответственность собственников и должностных лиц при доказанной реализации фиктивного или преднамеренного банкротства финансовой организации. Однако при этом необходимо стремиться к тому, чтобы расходы, если они возникнут, участников финансового рынка при реализации предложенных мер были минимальными или приемлемыми», – говорит Елена Верёвочкина.

В последнее время все чаще говорится о растущем числе случаев банкротства физических лиц, отмечает директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев. На ноябрь текущего года было зарегистрировано почти в два раза больше исков со стороны физлиц: 58 890 против 28 680. При этом число банкротств компаний сокращается (за весь 2018 год было зафиксировано 31 132 случая).

Стоит понимать, обращает внимание эксперт, что во многих случаях банкротство физлица логически вытекает из аналогичной процедуры по компаниям, например, если истец является учредителем компании, или когда граждане выступают поручителями по кредитам, которые не исполняются юрлицом. Собственно, возросшая ответственность собственников компаний делает сокрытие активов все более сложной задачей, из-за чего процедуру предпочитают проводить именно в отношении физического лица, поясняет Арсений Дадашев. Изменения не требуют от организаций каких-то чрезмерных усилий, так что на стоимости продуктов они отразиться не должны, считает он.