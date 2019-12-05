Инвестиции в ваш бизнес

Герой этого выпуска – Алескей Бубликов, партнер проекта «Пилим по России».

Алексей заинтересован в нахождении интересных и перспективных бизнес-идей. Говоря простыми словами, он хочет в эти идеи, в этих людей вкладывать свои ресурсы (все, что потребуется для развития потенциально успешного бизнес-проекта) и создавать новый и, что не менее важно, рентабельный во всех отношениях бизнес.

Если у вас есть проработанная идея стартапа или вы хотите масштабировать свой, уже действующий, бизнес, присылайте свои предложения о сотрудничестве на электронную почту проекта pilimporossii@gmail.com

Подробную информацию о предложениях наших героев читайте в группах проекта «Пилим по России»:

Группа VK: https://vk.com/pilimporossii

Группа FB: https://www.facebook.com/pilim.po.rossii/

Instagram: https://www.instagram.com/grishin.pilit/

Плюсы для героев проекта:

поднять свою значимость и рассказать о себе на ресурсах самого влиятельного бизнес издания России

возможность получения прямого потребителя своей продукции через аудиторию проекта

возможность получения партнёров, как в части развития, тиражирования своего бизнеса, так и его развития путём взаимодействия с участниками, партнёрами и инициаторами проекта

Для участия в проекте пишите на электронную почту pilim.po.rossii@gmail.com