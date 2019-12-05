Курс доллара: рубль отреагировал на новости из США

В среду, 4 декабря курс рубля развернулся к доллару и евро на фоне резкого роста мировых цен на нефть. Так, по данным на 19:00 мск на торгах Московской биржи курс доллара составил 63,88 руб., что на 26,5 коп. ниже уровня закрытия торгов вторника. Курс евро подешевел за сутки на 28, 25 коп., торгуясь по 70,82 руб.

По мнению экспертов, накануне национальная валюта существенно укрепилась к доллару и евро благодаря дорожающей нефти. Напомним, мировые цены на «чёрное золото» пошли вчера в рост после сообщения о сокращении уровня запасов в США. Согласно данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 3,7 млн баррелей, что резко превышает прогнозы.

Кроме того, «чёрное золото» подорожало из-за оптимистичных ожиданий относительно грядущей встречи ОПЕК+ в Вене. Участники рынка ожидают пролонгации нынешних мер по поддержке цен, тогда как министр нефти Ирака допустил дополнительное сокращение добычи еще на 400 тыс. баррелей в сутки.

На этом фоне российский рубль, курс которого во вторник успел пробить психологическую отметку в 64,00 руб. за доллар, вчера сделал крутой разворот к основным резервным мировым валютам.

Как считает Тимор Нигматуллин из «Открытие брокер» в среду основным фактором роста курса рубля против доллара выступала дорожающая нефть.

«Здесь можно говорить о специфике функционирования бюджетного правила, когда укрепление нефти не сразу отрабатывается рынком. Поэтому спекулятивно рост цен на «чёрное золото» способствовал вчера повышению рубля», – пояснил он.

По мнению валютных аналитиков, кроме вышеуказанных факторов, поддержало курс рубля и заявление главы Белого дома Дональда Трампа, заявившего, что пока он не решил, будет ли вводить санкции против газопровода «Северный поток – 2». Помимо этого, за национальную валюту сыграли удачные аукционы российского Минфина по размещению ОФЗ и уменьшение ведомством объёма средств на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

Об этом, в частности заявил ещё один эксперт «Открытие брокер» Андрей Кочетков. Он напомнил, что на первом аукционе Минфин разместил ОФЗ-Ин выпуска 52002 с погашением 2 февраля 2028 года.

«Ну и естественно очень серьёзную поддержку рублю оказала нефть. Пока, конечно, сложно говорить о том, какой новостной фон нас ждет впереди, но, как минимум, Пекин и Вашингтон сейчас не готовы обваливать рынки новостями о провале торговых переговоров. Отечественный Минфин также готов снижать давление на рубль, что не может не радовать», – резюмировал он.

В свою очередь Анна Бодрова из «Альпари» также полагает, что укреплению курса рубля способствовали новые волны ралли в нефти. При этом она считает, что разгону «чёрного золота» обязано комментариям Ирака о том, что на стартующей сегодня встрече ОПЕК+ стороны могут договориться о продлении соглашения по заморозке добычи сырья, а также данным по запасам.

По её мнению, американский доллар, который в среду вернулся за отметку ниже 64,00, может проторговаться в ближайшей перспективе в диапазоне 63,75-64,10 руб.

«Евро же сейчас выглядит более спокойно. Думаю, что сегодня единая валюта ЕС останется в коридоре 70,8-71,25 руб.», – предположила Бодрова.

Прогноз курса рубля на 2020 год

Между тем аналитики Альфа-банка дали неутешительный прогноз на перспективы курса рубля в 2020 году. Согласно их выводам, даже несмотря на то, что цены на нефть возможно смогут удержаться в районе 65 долл. за баррель, есть высокая вероятность того, что курс национальной валюты рухнет на 10% и окажется в районе 70 руб за доллар.

Тот факт, что доля владения иностранных инвесторов российским государственным долгом достигла уровня 32% в ноябре против 24% в январе, создает риск резкого оттока капитала, считают они.

Одним из факторов, который способны спровоцировать такой отток, может стать политическая нестабильность в Латинской Америке, которая грозит ослаблением интереса инвесторов к активам развивающихся стран EM. При этом, как прогнозируют аналитики Альфа-банка, наибольшим риск падения курса рубля будет во втором полугодии следующего года.