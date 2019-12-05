Лукашенко обвинил Россию в провале белоруской экономики

Александр Лукашенко в ходе обращения к членам белорусского парламента заявил, что его страна «провалила ВВП» из-за России. При этом он пояснил, что Москва и Минск до сих пор не решили вопросы, касающиеся условий поставок энергоносителей.

По его словам, в частности, речь идёт о «грязной» нефти, которая поступает из России в Белоруссию, передаёт Lenta.ru со ссылкой на местные СМИ.

«А ведь мы провалили ВВП в основном из-за этих нефтяных проблем», – резюмировал президент Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Лукашенко во время своего обращения к членам белорусского парламента сделал важное заявление о возможном вхождении его государства в состав РФ. Как подчеркнул президент, этого не будет, так как никто в Белоруссии не собирается сдавать независимость и суверенитет.