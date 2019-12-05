Лукашенко сделал заявление о возможном вхождении Белоруссии в состав России

Белорусский лидер Александр Лукашенко во время своего обращения к членам двух палат парламента страны сделал важное заявление о возможном вхождении его государства в состав РФ. Как подчеркнул президент, этого не будет, так как никто в Белоруссии не собирается сдавать независимость и суверенитет, передаёт «БелТА».

«Скажу с полной ответственностью, мы никогда не планировали и сейчас не планируем входить в состав любого другого государства, в том числе в состав РФ», – пояснил Лукашенко.

Он также отметил, что никто и никогда в Белоруссии не поставит подписи под документами, которые нанесут вред стране.

«Могу вас также заверить, что мы не ведём диалог с Россией о создании единого парламента. Повторю ещё раз: среди наших главных принципов – это суверенитет государства», – резюмировал белорусский лидер.