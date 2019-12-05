Медведев рассказал, закроют ли в России YouTube

Глава Кабмина РФ Дмитрий Медведев в ходе ежегодной встречи с представителями российских телеканалов рассказал, будут ли в нашей стране закрывать доступ в видеохостинг Youtube. По его словам, ничего никто закрывать не собирается, передаёт РИА Новости.

«Могу со всей ответственностью заявить, что Youtube как был, так и останется, и те, кто зарабатывает на нём, смогут это делать и дальше», – подчеркнул премьер-министр.

При этом он пояснил, что не всё зависит здесь от нашей страны, но и от самого Youtube, политика которого, по словам Медведева постоянно меняется.

«И эту политику они делают более строгой. Речь, в частности, идёт об авторских правах, в том числе о коммерческом соглашении, и целом ряде других аспектов, связанных с коммерциализацией интернет-среды», – резюмировал глава российского правительства.