Moody's сообщает об ухудшении прогнозов по мировому банковскому сектору

Из-за замедления экономического роста международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service сменило прогноз мирового банковского сектора на 2020 год со стабильного на негативный, передает Прайм. На прогноз повлияло замедление торговой напряженности и низких процентных ставок.

Как сообщает эксперт агентства Саймона Эйнсворта, на процесс оказывает давление риска рецессии в США и Европе. В купе с падением темпов роста в странах Азиатско-Тихоокеанского региона стоит ожидать ухудшение качества кредитов, а также роста расходов на резервы на возможные потери по кредитам, добавляет Эйнсворт. Она уточняет, что мы сможем наблюдать «рост, наряду с замедлением роста».

Помимо этого на рентабельность банков оказывают давление смягчение денежно-кредитной политики, а также использование отрицательных процентных ставок.