Цену на нефть скорректировали после скачка более чем на 3%

Мировые цены на нефть падают 5 декабря в рамках коррекции, сообщает Прайм. Ранее сырье показало рост более чем на 3%. По данным на 7.45 по московскому времени цена на февральские фьючерсы нефтяной смеси марки Brent упала на 0,1%, достигнув отметки $62,94 за баррель. Фьючерсы на январь на нефть марки WTI потеряли 0,38%, до $58,2 за баррель.

Инвесторы пытаются зафиксировать прибыль после ощутимого подорожания сырья днем ранее 4 декабря на новостях от минэнерго США об уменьшении запасов на 4,9 миллиона баррелей. При этом инвесторы прогнозировали снижение данного показателя на 1,7 миллиона баррелей.

На данный момент рынок находится в ожидании встречи ОПЕК+, которая стартует сегодня 5 декабря в Вене. Главным вопросом обсуждения на заседании станет целесообразность продления срока соглашения о сокращении добычи. Документ действует до конца первого квартала 2020 года. Некоторые участники рынка рассчитывают на увеличение сокращения добычи нефти, что станет наиболее вероятным исходом сегодняшней встречи, уверены аналитики Eurasia Group. Специалисты ожидают, что «ОПЕК+ примет решение о сокращении добычи еще на 300-400 тысяч баррелей в день, но при условии строгого соблюдения норм странами, которые не выполняли свои обязательства».