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Прогноз погоды: синоптики предупредили об опасной погоде в России

Москва, 05.12.2019
  • Прогноз погоды: синоптики предупредили об опасной погоде в России

Андрей Свитайло/ТАСС

Погода в декабре продолжает тренд ноября – климатическая обстановка во многих регионах страны остаётся нестабильной, с перепадами температурного фона и атмосферного давления. В ближайшие дни на большей части Русской равнины, по прогнозу синоптиков, ожидается опасная погода, с новыми природными катаклизмами, которые доставят сильный дискомфорт россиянам.  

Предупреждение об ухудшении погодных условий на территории Республики Коми

Так, согласно прогнозу филиала ФГБУ Северное УГМС «Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми», в период с 6 по 9 декабря вся территория республики будет находиться под влиянием постоянно смещающихся западных циклонов, из-за чего на большей части Коми ожидаются осадки в виде снега с дождём, местами они будут очень обильными и продолжительными.

Также метеорологи предупреждают об усилении ветра, порывы которого будут достигать 18 метров в секунду, а на крайнем северо-востоке республики – до 23 метров в секунду. Прогнозируется метель, на дорогах снежные заносы. В южных и центральных районах Коми 7-8 декабря произойдёт повышение температурного фона до плюс 2. В связи с выпадением осадков в виде снега и дождя здесь будет очень скользко, а мокрый снег станет налипать на провода. При этом в крайних северо-восточных районах республики синоптики обещают понижение температуры до минус 30.

Региональное Управление МЧС предупреждает, что такие погодные условия очень опасны, так как могут привести к обрывам ЛЭП, аварийным ситуациям на дорогах, увеличению количества возгораний в зданиях, росту травматизма населения из-за гололедицы на дорогах, а также к обморожениям из-за сильных морозов. Спасатели обращаются к жителям региона с убедительной просьбой воздержаться от туристических походов, выходов в лесные массивы и на водные объекты, а также от поездок по городу и участия в массовых мероприятиях. Рекомендуется ограничить время нахождения на улице, в том числе прогулки детей.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «101» или «112».

Погода на Кубани. Предупреждение о туманах и резких температурных перепадах

В ближайшие дни опасная погодная ситуация ожидается в регионах Кубани, где синоптики прогнозируют туман и резкие перепады температур. Так, на Черноморском побережье Краснодарского края 6-8 декабря ожидается переменная облачность, без осадков, но с густым туманом, что может привести к аварийным ситуациям на дорогах. Также прогнозируется северный и северо-восточный ветер с порывами до 14 метров в секунду.

При этом ночная температура воздуха будет колебаться в регионе от минус 10 до плюс 10. На участке Анапа-Геленджик ночью около нуля, днём – плюс 5-10. В Краснодаре 6-8 декабря метеорологи обещают солнечную погоду, без осадков, местами – туман. Днём столбики термометров будут подниматься до плюс 6, в ночные часы падать до минус 5.

Погода на выходные в Москве. Точный прогноз синоптиков

Опасная погодная обстановка ожидается в последние дни этой недели в Москве и Подмосковье. По прогнозу синоптиков, в столичном регионе температура воздуха будет выше нуля, в ночное время суток возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и заморозки до минус 1.

В субботу, 7 декабря и в воскресенье, 8 декабря в столице наступит оттепель и небольшой снег. Дневная температура воздуха не превысит плюс 2-3, но с наступлением темноты подморозит до 1-2 градусов ниже нуля. При этом в субботу выпадет небольшой снег и ветер усилится до 13-14 метров в секунду. В воскресенье форма осадков будет смешанной — мокрый снег станет чередоваться с дождём, а ветер будет дуть со скоростью 10 метров в секунду. Всё это может привести к сильной гололедице, вызвать повышенный травматизм и аварийные ситуации на дорогах. В этой связи москвичей и гостей столицы просят быть очень осторожными. Водителям же необходимо строго соблюдать дистанцию и скоростной режим во время движения.

В предстоящие выходные жителей Москвы и области ожидает также резкое понижение атмосферного давления. Так, 7 декабря давление упадёт до 738 мм. рт., а 8 декабря – до 735 мм. рт. Однако уже в ночь на понедельник столбики барометров вновь пойдут вверх. Медики предупреждают, что очередная «барическая пила» очень опасна для метеозависимых и пожилых людей, а также граждан, страдающих недугами сердечно-сосудистой системы и органов дыхания.

Им рекомендуется при перепадах атмосферного давления вести более спокойный режим жизни и ни в коем случае не забывать про лекарственные препараты, назначенные врачом. Кроме того, нельзя перегружать организм дополнительными психологическими и физическим нагрузками и строго соблюдать режим сна.

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