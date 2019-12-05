РУСАДА намерено отстранить тренерский состав и врачей сборной РФ по легкой атлетике

Российское антидопинговое агентство в рамках, предложенных антикризисных мер для восстановления в правах Всероссийской федерации легкой атлетики, предлагает отстранить от должности главного тренера российской сборной по легкой атлетике Юрия Борзаковского со всем его штабом. Также предлагается сменить всех спортивных медиков федерации легкой атлетики и глав школ высшего спортивного мастерства.

Помимо этого РУСАДА предлагает сформировать международную рабочую группу, в которую должны войти глава РУСАДА Юрий Ганус, представители ВФЛА, World Athletics, Олимпийского комитета России, Министерства спорта России, передает ТАСС.

Также в комитет могут войти заслуженные спортсмены российской и советской легкой атлетики, не связанные ни с одним допинговым скандалом.

Названные меры являются попыткой реанимировать российскую легкую атлетику, подчеркнул Ганус, который напомнил, что выступал уже с подобными предложениями весной ткущего года, однако, не был услышан спортивными властями, что привело к катастрофическим последствиям.

Ганус также заявил, что «никого не пугал ранее и не пугает сейчас», просто у него есть понимание, что российские спортсмены «достойны иметь право выступать на ведущих спортивных аренах мира без каких-либо ограничений».