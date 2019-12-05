Саммит НАТО в Лондоне закончился скандалом

Вернувшись из Лондона с юбилейного саммита НАТО, Дональд Трамп по своему обыкновению заявил, что его поездка была на редкость успешной. Как это часто с ним бывает, Трамп слукавил и попытался выдать желаемое за действительное.

В Лондон президент Трамп летел, предваряя свое появление в британской столице на саммите Североатлантического альянса привычными твитами, в которых хвалил себя. В частности, он ставил себе в заслугу то, что НАТО за последние год-два претерпела серьезные изменения и стала в частности, исключительно благодаря ему, тратить на оборону больше средств.

Американский президент прилетел в Лондон, как всегда, победителем, но участники юбилейного саммита НАТО во главе с французским президентом Эмманюэлем Макроном быстро поставили его на место и показали, что он, по крайней мере, в столице Соединенного Королевства в этот раз вовсе не хозяин, а гость, которому, откровенно говоря и не очень-то рады.

Так много и так часто, как за эти два дня, Дональда Трампа не унижали, пожалуй, за все без малого три года, что он руководит Соединенными Штатами. Макрон в беседе с ним без обиняков припомнил ему, что он не один раз победно на весь мир заявлял о разгроме запрещенного в России «Исламского государства», но джихадисты, хотя и сильно потрепанные, все еще существуют и доказывают свое существование многочисленными терактами не только на Ближнем Востоке, но и в Европе. Президент Франции также позволил себе не согласиться с утверждением Трампа, что якобы все «приезжие» джихадисты на Ближнем Востоке из Европы.

При этом Дональд Трамп тоже неоднократно публично заявлял, что с французским президентом, к которому он, как и ко всем остальным коллегам, относится свысока, у него сложились отличные личные отношения.

Если от Макрона Трамп еще мог ждать неуважительного отношения, учитывая его заявления о смерти «мозга НАТО» и угрозы США и лично Трампа накануне саммита ввести против французского шампанского и сыров тарифы, то поведение ряда других лидеров стран-членов НАТО в Белом доме с полным основанием могут считать ударом ножа в спину.

Особенно «возмутительно» с точки зрения американского президента вел себя сосед по континенту, канадский премьер-министр Джастин Трюдо. Трюдо насмехался над Трампом, естественно, у него за спиной и сплетничал о нем на приеме в Букингемском дворце с Макроном, хозяином саммита, британским премьером Борисом Джонсоном; главой голландского правительства Марком Рютте, британской принцессой Анной и другими гостями. Этот разговор был снят на видеокамеру, стал достоянием общественности и так возмутил объект обсуждения, что он отказался ждать совместной пресс-конференции и неожиданно покинул прием. Дональд Трамп так обиделся на молодого соседа, что во всеуслышание назвал его «двуличным», явно намекая на улыбки в личных разговорах и насмешки за спиной.

Здесь следует помнить и об одном личном моменте. Известно, что Дональд Трамп очень не любит, когда над ним смеются, особенно у него за спиной. Кроме этого, он критиковал своих предшественников за то, что они позволяли смеяться над американскими лидерами.

Джордж Конвей, муж старшего белодомовского советника Келлиэнн Конвей, прокомментировал в твите видеозапись, в которой мировые лидеры смеются над президентом США, заявив, что он (Трамп) превратился в «посмешище всей планеты».

«Весь мир считает вас некомпетентным, высокомерным, глупым и ненормальным шутом,- написал он.- И они правы. Вы доказываете их правоту каждый день!»

Еще возмутительнее поступил «друг» Борис Джонсон, который, как и все британские премьеры последних десятилетий, чуть ли не заискивал перед американским лидером, а в Лондоне не только, мягко говоря, в не очень уважительной манере обсуждал Трампа с коллегами, но и отказался с ним… фотографироваться. Причем, он так сильно не хотел сниматься с гостем из-за океана накануне выборов в королевстве, опасаясь, что это понизит шансы консерваторов на победу, что пренебрег правилами приличия и не стал приветствовать Трампа с супругой, когда они приехали в премьерскую резиденцию на Даунинг стрит, 10 во вторник вечером.

Существует вероятность, что лондонский саммит НАТО станет поворотным моментом в трансатлантических отношениях на высшем уровне. После саммита создается впечатление, что европейским лидерам, похоже, надоело быть вассалами США и что они перестали относиться к президенту Трампу серьезно. Впрочем, насколько верно это впечатление и насколько серьезен этот бунт на корабле, покажет время.