Совкомбанк приобрел 50% долю брокера «Септем Капитал»

Третий по размеру активов частный банк в стране Совкомбанк приобрел 50,1% в инвестиционной компании «Септем Капитал», владеющей мобильным сервисом по продаже облигаций для частных инвесторов «Yango. Доходчивые вложения». Брокер направит инвестиции на запуск новых высокотехнологичных решений для клиентов, которые позволят двигаться быстрее рынка.

«Для Совкомбанка эта сделка является первым шагом в развитии бизнеса брокерского обслуживания физических лиц. За последнее время благодаря, в том числе, усилиям таких профессионалов как Септем Капитал на долговой рынок пришло большое количество новых клиентов-физлиц, было открыто большое число индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Мы видим большой потенциал в развитии этого направления бизнеса и видим надёжные перспективы партнёрства с командой Септем Капитал» - прокомментировал сделку совладелец и первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

Подписание сделки состоялось на прошлой неделе, финансовые детали соглашения не раскрываются. Текущий состав участников не изменился, никто из основателей компании не вышел из бизнеса. В ближайшее время сделка должна быть одобрена ФАС.

В конце ноября «Септем Капитал» уже запустил пилотный проект по продаже облигаций Совкомбанка физлицам через его отделения. Кроме того, в ближайшее время в отделениях банка появится целая линейка новых инвестиционных продуктов для населения на базе облигаций. Таким образом клиенты Совкомбанка смогут покупать и продавать облигации, используя мобильное приложение Yango.

«Мы с менеджментом Совкомбанка давно знаем друг друга, у нас одинаковое видение развития фондового рынка в России, мы понимаем, как правильно организовать доступ физлиц на рынок, как помочь им сберегать и преумножать свои деньги с помощью инвестиционных инструментов. В этом смысле мы – настоящие единомышленники.

Партнерство с крупным финансовым институтом даст нам синергетический эффект и позволит создать нового лидера на рынке брокерского обслуживания частных инвесторов. У Совкомбанка большая сеть офлайн-отделений и он очень эффективно закрепился в рознице. Мы рассчитываем на глубокую экспертизу команды Совкомбанка в области облигаций, а также на сильную поддержку ИТ и ретейл-блока» — прокомментировал генеральный директор «Септем Капитал» Денис Кучкин.