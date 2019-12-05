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Началась прокладка газопровода «Северный поток-2» в территориальных водах Дании

Москва, 05.12.2019
#Северный поток
  • Началась прокладка газопровода «Северный поток-2» в территориальных водах Дании

dpa/picture-alliance

Судно Pioneering Spirit, принадлежащее швейцарской компании Allseas Group, начало укладывать трубы на дно Балтийского моря на датском участке газопровода «Северный поток 2».

«Могу подтвердить, что Pioneering Spirit в данный момент сооружает газопровод в датских водах»,- заявил представитель Allseas журналистам.

В свою очередь, компания-оператор газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG также подтвердила возобновление работ по прокладке трубопровода. Об этом в четверг сообщил глава OMV Райнер Зеле.

Датское энергетическое агентство выдало 30 октября оператору «Северного потока 2» разрешение на строительство газопровода юго-восточнее острова Борнхольм. 29 ноября, на следующий день после истечения четырехнедельного срока подачи апелляций на это решение, началось строительство.

До заминки с Копенгагеном планировалось, что первые кубометры российского газа пойдут в Германию уже в конце этого года. Однако на прокладку труб в датских водах со средней скоростью 3-4 км/день потребуется от 6 до 8 недель. Скорость прокладки газопровода, главным образом, зависит от погодных условий. Если укладывать две нитки газопровода одну за другой, как указано в датском разрешении на производство работ, то строительство продлится значительно дольше – от 12 до 16 недель. Это значит, что строительство датского участка «Северного потока 2» закончится в начале марта – начале апреля. Его можно существенно ускорить, если укладывать обе нитки газопровода одновременно. После ввода газопровода в эксплуатацию по нему пойдет газ.

В компании-операторе «Северного потока 2» не стали уточнять, в какой последовательности будут прокладываться нитки газопровода и когда завершится строительство. Известно только, что по состоянию на 29 ноября оставалось проложить трубы двух ниток на 336 километрах: 5 км в Швеции, 147 км в Дании и 16 км в Германии.

Несмотря на начало завершающего этапа строительства «Северного потока 2» его противники: Еврокомиссия, страны Восточной Европы и, конечно, США не прекращают борьбу и надеются если не остановить строительство, то хотя бы как можно сильнее его замедлить. Через считанные дни после возобновления строительства «Северного потока 2» сенаторы Тед Круз и Джинн Шейхин потребовали, чтобы президент Трамп ввел наконец санкции против европейских компаний, которые участвуют в строительстве. Они считают, что санкции необходимо заложить в оборонный бюджет США, который должен быть принят до того, как в конце декабря конгрессмены разъедутся на рождественские и новогодние каникулы.

Тед Круз также выразил сильное недовольство нерешительностью Дональда Трампа. 

«Я так и не услышал от администрации убедительных аргументов против введения санкций,- подчеркнул сенатор от Техаса.- Действовать необходимо очень быстро. Окно почти закрыто. У нас остается приблизительно 60 дней до завершения строительства этого газопровода».

Предложенный Крузом и Шейхин законопроект о санкциях был одобрен Комитетом по международным отношениям Палаты представителей Конгресса США в июле подавляющим большинством: 20 – 2. Законопроект содержит санкции против судов, укладывающих трубы; работников компаний, которым принадлежат эти суда. Все участники строительства не смогут получить визы для въезда в США, а также не смогут осуществлять финансовые транзакции, связанные с активами на территории США.

Голосование еще не состоялось, но Джим Риш, председатель сенатского Комитета по международным отношениям, сообщил изданию Defense News, что пункт о принятии санкций был добавлен в проект «Закона о национальной обороне на 2020 год». Как пройдет голосование по этому законопроекту, пока неясно. По самим санкциям у республиканцев и демократов разногласий нет, но они есть и их немало по многим другим вопросам и параметрам военного бюджета.

Что касается Дональда Трампа, то он на вопрос о санкциях против компаний, строящих «Северный поток 2», который ему задали после его встречи с Ангелой Меркель на саммите НАТО в Лондоне, ответил уклончиво: «Мы пока еще не решили этот вопрос. Думаю, он является проблемой, но эту проблему Германия должна решить сама. Может, для немцев это вовсе не проблема. Я даже на это надеюсь…»

Между тем, в Германии настроены решительно и собираются защищать ««Северный поток 2», который, по мнению немцев, отвечает их интересам. Глава комитета немецкого бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил в интервью РИА Новости, что в случае введения американских санкций Берлин готов предпринять контрмеры. Скорее всего, это будет поднятие пошлин на сжиженный газ из США. Вашингтон всячески навязывает Европе в целом и Германии в частности свой сжиженный газ и поэтому изо всех сил пытается помешать строительству «Северного потока 2».

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