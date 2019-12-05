Трамп призвал как можно быстрее объявить ему импичмент

Глава Белого дома Дональд Трамп призвал демократов как можно скорее объявить ему импичмент. Об этом американский лидер написал в своём микроблоге в Twitter.

«Если вы, демократы, планируйте объявить мне импичмент, то делайте это уже сейчас, – подчеркнул Трамп. Это надо для того, чтобы Сенат как можно скорее смог провести справедливое судебное разбирательство, после чего США могли бы вернуться к делу», – написал он.

Напомним, если Палата представителей объявит Трампу импичмент, Сенат, где большинство у Республиканской партии, должен провести судебный процесс над президентом. Согласно американскому законодательству, чтобы официально отстранить главу государства от должности, необходимо, чтобы две трети сенаторов признали его виновным в преступлении.