Вход/Регистрация Подписка

В 2020 годы вырастут пенсии, сообщает ПФР

Москва, 05.12.2019

Пенсионный фонд России обещает увеличение пенсий с 1 января 2020  года, говорится в официальном сообщении ПФР на сайте ведомства. Уточняется, что пенсии вырастут на 6,6%, сообщили в пресс-службе ПФР.

«В следующем году страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6%», - рассказали в пресс-службе ПФР. В среднем пенсии вырастут на тысячу рублей в месяц, а индексировать пенсии начнут с первого января 2020 года, что на месяц раньше срока, определенного законом о страховых пенсиях, дополнили в ПФР.

В настоящий момент средний доход неработающего пенсионера составляет 16,4 тыс. рублей. Доход участников и инвалидов ВОВ вырастит до 46,5 тыс. и 39,9 тыс. рублей соответственно за счет повышения двух пенсий и социальных выплат.

В фонде сообщают, что  с февраля будущего года на 3,8% проиндексируют социальные выплаты льготникам, получающим соцподдержку от государства.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    О подходах к цифровой трансформации металлургических предприятий

    Курс на цифровизацию металлургических предприятий сохранится и в 2020 году. Такие лидеры отрасли, как «Норникель», «ММК», «НЛМК», «Северсталь», «Евраз» уже начали реализовывать инвестиционную программу и делать конкретные шаги к цифровому будущему

    «Норникель»: впереди десять лет экологической ответственности

    Компания впервые представила беспрецедентную стратегию на десять лет, уделив в ней особое внимание экологии и устойчивому развитию

    Мы хотим быть доступными для наших покупателей

    «Камский кабель» запустил франшизу розничных магазинов кабельно-проводниковой и электротехнической продукции

    «Ни один банк не знает лучше нас, как работать с АПК»

    «На текущий момент АПК демонстрирует рентабельность по EBITDA двадцать процентов и выше — например, производство мяса бройлеров дает двадцать процентов, а в растениеводстве и свиноводстве производители получают около тридцати процентов», — говорит первый заместитель председателя правления Россельхозбанка (РСХБ) Ирина Жачкина
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Макрон сделал новое громкое заявление по России
      Президент Франции отказывается считать Россию врагом, но не принимает предложение Москвы о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности.
    2. Мир переворачивается на наших глазах
    3. Равенство возможностей женщин в любом возрасте
      Что значит женская красота? Это предмет восхищения и зависти, поклонения и ненависти, подражания и мести. Однако, ни один человек на планете не способен сформулировать критерии женской красоты.
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама