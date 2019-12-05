В 2020 годы вырастут пенсии, сообщает ПФР

Пенсионный фонд России обещает увеличение пенсий с 1 января 2020 года, говорится в официальном сообщении ПФР на сайте ведомства. Уточняется, что пенсии вырастут на 6,6%, сообщили в пресс-службе ПФР.

«В следующем году страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6%», - рассказали в пресс-службе ПФР. В среднем пенсии вырастут на тысячу рублей в месяц, а индексировать пенсии начнут с первого января 2020 года, что на месяц раньше срока, определенного законом о страховых пенсиях, дополнили в ПФР.

В настоящий момент средний доход неработающего пенсионера составляет 16,4 тыс. рублей. Доход участников и инвалидов ВОВ вырастит до 46,5 тыс. и 39,9 тыс. рублей соответственно за счет повышения двух пенсий и социальных выплат.

В фонде сообщают, что с февраля будущего года на 3,8% проиндексируют социальные выплаты льготникам, получающим соцподдержку от государства.