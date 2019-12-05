В Берлине назвали главного противника НАТО

Главным противником НАТО является не Россия, а Китай, пишет немецкое издание Die Welt. Автор материала аргументирует свое мнение отсутствием единой позиции о роли Китая в мировом военном распределении сил. Вашингтон однозначно считает Пекин врагом, тогда как Германия и Франция не поддерживают позицию США, называя КНР союзником. При этом и Берлин, и Париж рассматривая шансы, которые Китай предоставляет как торговая держава.

Автор считает, что Германия и Франция недооценивают опасность, исходящую от Китая, который «покупает» политическое влияние в Европе, инвестируя в промышленность и производство. При этом Пекин достиг успехов в усилении своего влияния на мировые океаны и уже рвется контролировать доступ к международным морским путям.

При этом Китай настолько хорошо вооружен, что США теряют позиции главного гаранта безопасности таких стран, как Австралия, Южная Корея и Япония, говорится в материале. Все эти обстоятельства могут привести к «драматическим последствиям для безопасности и благополучия Европы», когда даже НАТО не поможет, резюмирует автор материала.