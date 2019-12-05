В Германии нашли отличие убийства гражданина Грузии в Берлине от «дела Скрипаля»

Издание Die Welt отмечает, что громкое убийство гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили в Берлине все же не имеет достаточного веса, чтобы перерасти в серьезный дипломатический конфликт, как это произошло в деле с отравлением Скрипаля.

Автор материала напоминает, что скандал вокруг убийства Хангошвили разгорелся непосредственно перед началом саммита в «нормандском формате» по украинским вопросам, однако, при этом происшествие не достаточно громкое, чтобы «закрыть окно возможностей в украинском вопросе».

Способствует снижению накала страстей вокруг убийства Хангошвили и позиция французского лидера Эммануэля Макрона, который нацелен на «мировую сделку» с Россий, и канцлер ФРГ Ангела Меркель не захочет уступать ему в этом вопросе, считает автор. Он уверен, что ситуация в данном случае пойдет по сценария, когда Москва «пригрозит ответными мерами», например, «вышлет двух немецких дипломатов». Но дальше этого дело не пойдет, Кремль вряд ли захочет «доводить до точки кипения» настроение между Москвой и Берлином, резюмирует СМИ.

Ранее, персонами нон грата Берлин объявил двух сотрудников посольства России в Германии. Причиной была названа недостаточная активность Москвы в раскрытии убийства грузинского боевика Хангошвили.