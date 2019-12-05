В Киеве рассказали, когда Украина вступит в НАТО

Украину примут в НАТО через полгода, как «будет официально продана украинская земля иностранцам», заявил депутат Верховной рады Михаил Добкин в эфире телеканала NewsOne. По его словам, именно открытие рынка земли на Украине поможет присоединению страны к альянсу, даже не будет необходимости подавать заявки.

Парламентарий в этой связи заявил, что стране необходим закон об открытии рынка земли, который защитит права украинских граждан, а не права иностранцев, которые «все скупят».

«Охранять же кому-то нужно будет это имущество здесь», - рассказал депутат. Он напомнил, к каким плачевным результатам привело присутствие НАТО в Прибалтике и Венгрии, а именно в странах значительно снизилось производство, что привело к оттоку населения из-за безработицы.

По мнению Добкина, принятие закона следует отложить на год, а за это время составить авторитетную комиссию из экспертов отрасли для тщательной проработки всех нюансов.

Ранее, депутат рады Вадим Рабинович назвал решение правящей партии «Слуга народа» по открытию рынка земли «продажей Украины на глазах у всей страны».