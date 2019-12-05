В Киеве сообщили о срыве переговоров по транзиту газа

Запланированные на 5 декабря переговоры между Киевом и Москвой по заключению нового контракта по транзиту российского газа через территорию Украины не состоятся. Об этом передаёт «Громадьске».

Согласно информации этого портала, который ссылается на свои источники в Минэнерго «самостийной», дата переговоров пока не подтверждена.

«В любом случае сегодня они точно не состоятся», – пояснили в ведомстве.

Ранее предложение о переговорах, которые должны были пройти в четверг, 5 декабря, выдвинул глава Минэнерго Украины Алексей Оржель. Москва согласилась на переговоры, но при условии, что «Газпром» и «Нафтогаз» предварительно согласуют технические детали контракта. Судя по всему, этого пока не произошло.