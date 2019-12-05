В Кремле заявили, что не ждут прорывов на «нормандском саммите»

Руководитель пресс-службы президента РФ Дмитрий Песков сделал заявление относительно предстоящей встречи в нормандском формате, которая пройдёт 9 декабря в Париже. По словам представителя Кремля, ожидать прорыва от этого саммита не стоит.

Об этом Песков заявил в интервью телеканалу «Дождь». Отвечая на вопрос журналиста, можно ли ожидать прорыва от предстоящей встречи, пресс-секретарь российского лидера ответил одним словом: «Нет».

Кроме того, Песков признался, что Москва испытывает очень сдержанный оптимизм по улучшению российско-украинских отношений в связи с предстоящей встречей в Париже Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Напомним, саммит в «нормандском формате» запланирован на 9 декабря. Его участниками станут Владимир Путин, Владимир Зеленский, Ангела Меркель и Франции Эммануэль Макрон. Ранее сообщалось, что в ходе этого саммита лидеры РФ и Украины могут провести отдельную встречу.