Западные СМИ назвали место в Европе, где якобы находится тайная база российских агентов

Сотрудники российских спецслужб якобы использовали французские Альпы в качестве базы для операций в Европе. По данным немецкой радиостанции Deutsche Welle, которая ссылается на французскую газету Le Monde, представители разведки сразу нескольких западных стран, в том числе США, Великобритании, Швейцарии и Франции выяснили, что базой в Альпах якобы пользовались 15 сотрудников «элитного подразделения ГРУ, которые отвечают за заказные убийства и акты саботажа».

При этом утверждается, что один из этих сотрудников может быть причастен к покушению на экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Также подчёркивается, что западные спецслужбы вышли на след этой группы как раз в ходе расследования покушения на Скрипалей.

Кроме того, отмечается, что в период с 2014 по 2018 год «российские шпионы неоднократно останавливались в небольших французских городках на юго-востоке Франции, среди которых Шамони и Эвиане». При этом они «вели подрывную, шпионскую деятельность Молдавии, Болгарии и Черногории». При этом никакие конкретные факты, которые бы подтверждали эту информацию, журналисты не приводят.