IPO Saudi Aramco: эйфория быстро закончится

Эйфория от размещения акций государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco может пройти так же быстро, как и возникла. Крупнейшее IPO в истории прошло размещение по верхней границе заявленного властями страны диапазона цен, однако крупные западные инвесторы отказались участвовать в IPO, пишет "Вести.Экономика".

Как уже писал «Эксперт Online», крупнейшая саудовская нефтедобывающая компания оценила свои акции в 8,53 доллара за штуку (32 рияла) и смогла получить от размещения более 25,6 млрд долларов, тогда как капитализация компании оценивается в 1,7 трлн долларов. Спрос на бумаги в пять раз превысил предложение и составил 119 млрд долларов. Розничные инвесторы купили около трети размещаемых акций, институциональные - оставшиеся две трети.

Фактически компании удалось побить рекорд, поставленный в 2014 году интернет-гигантом Alibaba. Тогда было получено 25 млрд долларов и это стало крупнейшим IPO в истории. Однако и эти параллели заставляют задуматься. Изначально Эр-Рияд рассчитывал продать 5% акций Aramco на бирже в США или в Европе и привлечь не менее 100 млрд долларов. Уже потом эту планку снизили до 3%, а в этом году еще в два раза. Кроме того, некоторые эксперты вспоминают PetroChina, которая стала первой в истории, достигшей капитализации в 1 трлн долларов. Однако с тех пор ее стоимость обвалилась до менее 140 млрд долларов.

IPO Saudi Aramco прошло по верхней границе ценового диапазона, так что с точки зрения продавцов размещение можно считать удачным, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Игорь Галактионов. Оценка, по его словам, могла бы быть еще выше, если бы не атака на саудовские НПЗ в сентябре, которая обнажила уязвимость компании к напряженной обстановке в регионе.

С точки же зрения инвесторов, добавляет эксперт, взгляд на акции компании и в самом деле неоднозначный. Оценка по мультипликатору P/E около 17,5х является достаточно высокой по сравнению с медианным уровнем для мировых нефтяных гигантов. Если сравнивать с российскими компаниями, средний P/E для которых колеблется в районе 6-7х, то разрыв по мультипликаторам выглядит огромным. С учетом того, что компания листингована исключительно на локальном рынке в местной валюте и имеет относительно низкий free-float, такая высокая оценка оставляет очень скромный потенциал дальнейшего роста.

В то же время, указывает Игорь Галактионов, сравнение некоторыми экспертами Saudi Aramco с PetroChina выглядит не совсем корректным. Чрезмерные оценки китайской компании в конце 2007 г. с последующим драматичным падением являются следствием завышенных прогнозов по нефтяному рынку. Сегодня можно сказать, что рынок закладывает достаточно скромные прогнозы по ценам на нефть. С учетом этого рыночная оценка компании не выглядит чересчур завышенной, но и ощутимого апсайда тоже не наблюдается.

Вообще, уверен аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов, в постиндустриальную эру рассчитывать на оглушительный успех IPO одной из индустриальных компаний, пусть даже очень большой, не очень дальновидно. После IPO IT-компаний, соцсетей и подобных предприятий с очень большим goodwill, или нематериальной, репутационно-имиджевой составляющей активов, сформировался целый класс инвесторов, которые ждут некого эмоционального наполнения IPO и эмоционального восприятия топ-менеджеров размещающихся компаний.

По мнению эксперта, Saudi Aramco следовало провести IPO на два десятка лет раньше, тогда успех был бы огромен. Сейчас и королевская семья Саудовской Аравии получила меньше, чем хотела получить для пополнения бюджета и закрытия дефицита, и инвесторы, купившие акции, будут продавать их при любом небольшом инфоповоде. И сама Саудовская Аравия, переходя к альтернативной энергетике, будет генерировать такие инфоповоды постоянно. Можно вспомнить, какой переполох был после террористических атак на объекты Saudi Aramco, когда она еще не котировалась на бирже, а теперь такие новости будут мгновенно обрушивать котировки.

Как считает Алексей Антонов, многие фонды поспешили занять короткие позиции по бумагам Saudi Aramco уже сейчас, поэтому коррекции в акциях будут очень быстрыми. Еще можно предположить, что IPO послужит поводом для переоценки российских нефтяных компаний, правда, не нужно забывать о страновых рисках — у нас они исторически выше, поэтому двукратного роста целевых цен не будет, но плюс 10-15% к оценкам справедливых цен Газпром и Роснефть могут получить.