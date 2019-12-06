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Диетологи рассказали о пользе белковой диеты на Новый год

Москва, 06.12.2019

Диетологи рассказали, что белковая диета может пойти на пользу только тем, кто активно занимается спортом или активно худеет. Результаты исследования американских ученых-диетологов из Университета Пердью публикуются на сайте учебного заведения.

В частности сообщается, что диета пойдет на пользу только тем, кто сидит на жестких ограничених в пищи, а именно голодает или устраивает разгрузочные дни. Также белковая диета пойдет на пользу, спортсменам, которые активно наращивают мышечную массу. Это значит, что всем остальным увеличивать потребление белка нет смысла, добавили врачи.

Тем, кто стремится не набрать лишних килограммов во время новогодних праздников, врачи рекомендуют сократить блюда, богатые углеводами, заменив их как раз белковой пищей. Также следует сократить и пищу с ненасыщенными жирами.

Ранее, диетологи рассказали о вреде полного отказа от сладкого, что приведет не к желаемому результату по сбросу лишних килограмм, а к обратному процессу. Не стоит есть сладкую сдобу, а лучше заменить ее на пастилу или горький шоколад.

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