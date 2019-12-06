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Курс доллара: следующая неделя может стать самой важной в этом году

Москва, 06.12.2019
#Курсы валют
  • Курс доллара: следующая неделя может стать самой важной в этом году

DPA/TASS

Инвесторов тревожит состояние торговли и намеки на слабость американской экономики. Результат – ослабление американской валюты и худшая с октября неделя. Главные выгодополучатели от слабости американской валюты - британский фунт стерлингов и новозеландский доллар.

Благодаря надежности иена и швейцарский франк сейчас тоже популярны у инвесторов. Они, конечно, обратили внимание на предстоящие данные по рынку труда в США. Уже сейчас очевидно, что количество новых рабочих мест за неделю оказалось ниже прогнозов.

Инвесторы с тревогой ждут наступления новой недели, которая будет богата на события. Среди главных можно назвать парламентские выборы в Великобритании, заседание ФРС и новости по торговым переговорам между США и Китаем.

«Нас ждет много рискованных событий,- объясняет глава валютного отдела австралийской финансовой компании Westpac Ричард Франулович.- Я, конечно, могу ошибаться, но не исключаю возможности, что следующая неделя окажется самой событийной для глобальных рынков в этом году».

Президент Трамп, как всегда, настроен оптимистично. Он утверждает, что с торговыми переговорами с Китаем все в порядке. Однако рынки американскому лидеру не поверили. Главная причина недоверия – отсутствие такого же оптимизма в Пекине.

Китайские представители продолжают настаивать, что для подписания соглашения по торговле необходимо сначала отменить часть американских тарифов на китайские товары. Вашингтон в этом вопросе тоже упорно придерживается жесткой позиции – ни шагу назад до подписания соглашения.

Сегодня все ждут данные по занятости в несельскохозяйственном секторе, которые должны появиться в 16.30 по Москве. Согласно опросу Reuters в ноябре прогнозируется порядка 180 тыс. рабочих мест. Между тем, в реальности точные данные могут оказаться в широком разбросе от прогноза в обе стороны: и ниже 150, и выше 210 тыс. Естественно ждать сильной реакции рынков в случае сильного расхождения с прогнозом.

Что касается курса американского доллара, то его ослабление началось уже на этой неделе. Он слабел понемногу каждый день и к концу недели набрал в общей сложности почти 1%. Доллар просел на 0,8% по отношению к евро – сегодня за один доллар дают 1,1106 доллара США. На столько же укрепилась к американской валюте и японская иена. В пятницу, 6 декабря, за один доллар дают 108,68 иен.

Больше всего доллар ослаб по отношению к новозеландскому коллеге и британскому фунту. Киви, как часто называют валюту Новой Зеландии, окреп на 2%. Последний раз за новозеландский доллар давали 0,6559 доллара США месяца четыре назад.

Фунт стерлингов прибавил 1,7% и достиг максимума, зафиксированного летом 2017 года. За один доллар сегодня дают всего лишь 84,28 пенса.

На «здоровье» киви влияют неплохие показатели новозеландской экономики, а силу фунту придают приближающиеся парламентские выборы. Опросы отдают победу на предстоящих 12 декабря выборах консерваторам. Это снимет последние сомнения в выходе Соединенного Королевства из Евросоюза. Возможно, это произойдет уже 31 января 2020 года.

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