Адвокат Трампа пообещал обнародовать факты коррупционных действий администрации Обамы на Украине

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани анонсировал публикацию материалов, которые свидетельствуют о фактах коррупции сотрудников американской администрации на Украине. «Американский народ узнает, что должностные лица администрации Байдена и Обамы способствовали повышению уровня коррупции в Украине в период с 2014 по 2016 годы. Все эти доказательства будут обнародованы очень скоро», - заявил Джулиани.

Ранее New York Times сообщила, что Джулиани прибыл на Украину и провел встречи с двумя экс-генпрокурорами Украины Юрием Луценко и Виктором Шокиным и недавно уволенным прокурором Константином Куликом, который вел расследование в отношении газовой компании Burisma Holdings. В этой компании работал сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер Байден. Генпрокурор Украины Виктор Шокин в 2016 году возобновил расследование в отношении Burisma Holdings и был уволен по требованию вице-президента США Джо Байдена.