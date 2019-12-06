Киев намерен отсудить у России газовый долг Молдавии

Украинская компания «Нафтогаз» через суд пытается получить в собственность долю «Газпрома» в предприятии «Молдовагаз», а также долги Молдавии за газ, передает РИА «Новости», ссылаясь на молдавское издание NewsMaker. Уточняется, что иск «Нафтогаза» рассмотрит Высшая судебная палата Молдавии 24 декабря.

«Нафтогаз» обосновывает свои требования решением Стокгольмского арбитража, присудившего российской компании долг в $2,5 млрд перд «Нафтогазом».

В судебный иск против «Газпрома» представители украинской компании включили список активов российской компании, среди которых и 50% акций «Молдовагаз», стоимость которых оценивается в $145,3 млн. Также «Нафтогаз» требует передать ему задолженности Молдовии за газ на сумму в размере $475,8 млн. В случае удовлетворения иска Киев намерен сам требовать от Молдавии возвращения долга. Также долги Приднестровья за газ превышающие $6 млрд. числятся за Молдовией.

Напомним, «Нафтогаз» ранее уже добивался ареста активов «Газпрома» в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах и Люксембурге, пытаясь таким образом взыскать долг в международных судах.