Китай освободит от пошлин новую порцию сельхозтоваров, закупленных в США

Власти Поднебесной приняли решение освободить от пошлин новую порцию сельскохозяйственных товаров, включая соя-бобы и свинину. Об этом передаёт агентство Bloomberg со ссылкой на заявление китайского Минфина.

Кроме того, подчёркивается, что в Пекине собираются сделать послабления для местных импортеров некоторых других видом американской продукции.

В свою очередь в Министерстве торговле КНР сообщили, что переговоры с Вашингтоном по вопросу пошлин продвигаются «строго в соответствии с намеченным курсом». В частности, официальный представитель Минторга Гао Фэн пояснил, что в «соглашение по первому этапу сделки должно быть обязательно отражено снижение соответствующих пошлин».