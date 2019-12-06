Кому доверить абонентское обслуживание компьютеров

Если в компании работает много людей, то она имеет возможность нанять специалиста для обслуживания всех имеющихся в ней компьютеров. Однако малые и средние предприятия чаще всего не имеют такой возможности. Поэтому им приходится находить другие способы решения технических проблем. Один из самых эффективных и распространенных способов заключается в использовании услуг специализированных фирм, готовых осуществлять на высоком профессиональном уровне комплексное техническое компьютерное обслуживание. Оно включает в себя как ремонт компьютерного оборудования, так и установку и отладку программного обеспечения. Чаще всего такие услуги называются комплексной IT-поддержкой.

Любая серьезная аутсорсинговая IT-компания предоставляет потенциальным клиентам возможность проверить качество оказываемых ею услуг в виде тест-драйва и лишь затем предлагает заключить договор, в соответствии с которым клиенту будет предоставляться полный комплекс профилактических, регламентных и ремонтных работ. Такой подход позволяет владельцам малых и средних предприятий полностью избавиться от хлопот, связанных с техническим обслуживанием своих информационных систем. Плата при этом взимается не за то, что специалист отсидел положенное время на своем рабочем месте, а за конкретные выполненные задачи.

В число основных задач, решить которые позволяет абонентское обслуживание компьютеров, входят: