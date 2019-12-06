Вход/Регистрация Подписка

Кому доверить абонентское обслуживание компьютеров

Москва, 06.12.2019
В любой современной компании обязательно имеются компьютеры, используемые для решения задач разного уровня сложности. Эти устройства, как и любая электроника, время от времени выходят из строя вследствие поломок аппаратной части или же по причине возникновения неполадок с программным обеспечением.
#PressRelease

Если в компании работает много людей, то она имеет возможность нанять специалиста для обслуживания всех имеющихся в ней компьютеров. Однако малые и средние предприятия чаще всего не имеют такой возможности. Поэтому им приходится находить другие способы решения технических проблем. Один из самых эффективных и распространенных способов заключается в использовании услуг специализированных фирм, готовых осуществлять на высоком профессиональном уровне комплексное техническое компьютерное обслуживание. Оно включает в себя как ремонт компьютерного оборудования, так и установку и отладку программного обеспечения. Чаще всего такие услуги называются комплексной IT-поддержкой.

Любая серьезная аутсорсинговая IT-компания предоставляет потенциальным клиентам возможность проверить качество оказываемых ею услуг в виде тест-драйва и лишь затем предлагает заключить договор, в соответствии с которым клиенту будет предоставляться полный комплекс профилактических, регламентных и ремонтных работ. Такой подход позволяет владельцам малых и средних предприятий полностью избавиться от хлопот, связанных с техническим обслуживанием своих информационных систем. Плата при этом взимается не за то, что специалист отсидел положенное время на своем рабочем месте, а за конкретные выполненные задачи.

В число основных задач, решить которые позволяет абонентское обслуживание компьютеров, входят:

  • отладка компьютеров;
  • настройка программного обеспечения;
  • оптимизация компьютерных сетей;
  • техобслуживание сетевого оборудования и офисной техники;
  • выполнение восстановительных работ, в состав которых входят ремонт неисправной аппаратной части и обеспечение работоспособности программ после вредоносного воздействия компьютерных вирусов;
  • инсталляция лицензированного ПО;
  • проведение диагностики;
  • выполнение профилактических работ;
  • формирование и поддержание баз данных;
  • обеспечение доступа в глобальную сеть, при наличии необходимости осуществление администрирования;
  • предоставление актуальных консультаций.
«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    О подходах к цифровой трансформации металлургических предприятий

    Курс на цифровизацию металлургических предприятий сохранится и в 2020 году. Такие лидеры отрасли, как «Норникель», «ММК», «НЛМК», «Северсталь», «Евраз» уже начали реализовывать инвестиционную программу и делать конкретные шаги к цифровому будущему

    «Норникель»: впереди десять лет экологической ответственности

    Компания впервые представила беспрецедентную стратегию на десять лет, уделив в ней особое внимание экологии и устойчивому развитию

    Мы хотим быть доступными для наших покупателей

    «Камский кабель» запустил франшизу розничных магазинов кабельно-проводниковой и электротехнической продукции

    «Ни один банк не знает лучше нас, как работать с АПК»

    «На текущий момент АПК демонстрирует рентабельность по EBITDA двадцать процентов и выше — например, производство мяса бройлеров дает двадцать процентов, а в растениеводстве и свиноводстве производители получают около тридцати процентов», — говорит первый заместитель председателя правления Россельхозбанка (РСХБ) Ирина Жачкина
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Курс доллара: следующая неделя может стать самой важной в этом году
      Инвесторов тревожит состояние торговли и намеки на слабость американской экономики. Результат – ослабление американской валюты и худшая с октября неделя.
    2. Мир переворачивается на наших глазах
    3. Экспериментальый налог платят четверть миллиона человек
      Госдума РФ распространила эксперимент по взиманию налога на самозанятых еще на 19 регионах России. До сих пор он проходил в четырех, включая Москву
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама