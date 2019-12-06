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Курс доллара: рубль ждет новостей из Вены

Москва, 06.12.2019
  • Курс доллара: рубль ждет новостей из Вены

Дмитрий Рогулин/ТАСС

В четверг, 5 декабря курс рубля продолжил укрепляться к доллару и евро на фоне ускорения роста мировых цен на нефть. По данным на 19:00 мск курс доллара составил 63,82 руб., что на 13,25 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро торговался по 70,78 руб., потеряв 06,25 коп.

По мнению экспертов, накануне национальная валюта продолжила укрепляться, благодаря дорожающей нефти. При этом, как подчеркнул Константин Кочергин из банка «Восточный» курс рубля также положительно реагировал на состоявшуюся вчера встречу в формате ОПЕК+, на которой должно быть принято решение о сохранении квот на добычу сырья.

«Окончательные итоги этой встречи должны быть объявлены сегодня, наверное ближе к вечеру. Однако любые утечки от источников на переговорах могут оказывать существенное влияние на котировки нефти, которые в свою очередь повлияют на курс рубля», – пояснил эксперт.

При этом он напомнил, что ранее сообщалось, что Саудовская Аравия может потребовать более существенных ограничений, чем те, что имеют место сейчас, а это, по мнению Кочергина, поднимет цены на «чёрное золото» и ещё более укрепит рубль.

В свою очередь Роман Фролов из Совкомбанка напомнил, что в четверг торги основными рублевыми парами проходили в спокойном режиме. Этому, прежде всего, способстовали новости связанные с нефтью.

«Нефть дорожала вчера в связи с заседанием ОПЕК+, где обсуждалось сокращение квот на нефтедобычу. Это добавляет плюсик как к стоимости нефти, так и национальной валюты. И даже несмотря на то, что трейдеры продолжают ждать новостей относительно торгового соглашения между Пекином и Вашингтоном, сегодня и в начале следующей недели рубль останется на тех же позициях, что и вчера и даже может ещё немного укрепиться в обеих валютных парах», – резюмировал он.

Позитивно смотрит на ближайшие перспективы рубля и Антон Покатович из «БКС премьер». Он также считает, нацвалюта пока будет находиться под давлением из-за неопределённости в отношении торговых переговоров США и КНР. Но при этом, эксперт не ожидает, что курс доллара сможет развернуться вверх.

«По крайней мере сегодня внимание участников рынка будет сконцентрировано на нефтяной конъюнктуре, а также американской макростатистике США. Если рост цен на «чёрное золото» продолжится как на фоне позитива ОПЕК+, так и «дорогого» IPO Saudi Aramco, то рубль получит умеренную поддержку и завершит рабочую неделю в плюсе», – полагает Покатович.

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