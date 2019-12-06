У Лиги чемпионов по футболу появится конкурент

Частная инвестиционная группа CVC Capital Partners сообщила о переговорах с ФИФА. Группа намерена финансировать проведение новых мировых клубных турниров по футболу, которые станут конкурентами крупнейшим и наиболее популярным лигам.

В частности CVC хочет переделать Клубный кубок мира, чтобы в нем играли самые сильные футбольные клубы планеты. Кроме этого, вместе с рядом других корпоративных групп сейчас обсуждает с самым богатым футбольным клубом мира, мадридским «Реалом», создание новой клубной лиги.

Зарегистрированная в американском городке Силвер Лейк компания, похоже, «серьезно» увлеклась футболом. На прошлой неделе она, к примеру, купила за полмиллиарда долларов ок. 10% акций City Football Group, холдинговой компании, владеющей известным английским клубом «Манчестер Сити» и аффилированными клубами по всему свету. СVC – крупнейшая в мире частная инвестиционная группа с активами на 82,5 млрд долларов, давно занимается спортом, но раньше чаще имела дело с гонками и, в частности, с Чемпионатом Формулы 1. В прошлом году компания заплатила 225 млн фунтов за 27% акций в английском чемпионате по регби.

В октябре ФИФА объявила, что Мировой клубный чемпионат, в котором сейчас участвуют 8 команд, превратится в соревнование с 24 клубами, включая 8 европейских клубов, и будет проводиться каждые четыре года. Первый такой турнир пройдет в Китае летом 2021 года.

CVC сейчас ведет переговоры с ФИФА о финансировании этого турнира, включая покупку телевизионных прав на трансляцию его матчей.

Руководство CVC также недавно выходило на президента мадридского «Реала» Флорентино Переса и обсуждало с ним идею создать ежегодное соревнование, в котором будут участвовать ведущие футбольные команды со всех континентов. Возможно, будут созданы две лиги по 20 клубов в каждой. 8 клубов могут включать основателей Всемирной футбольной клубной ассоциации, президентом которой Перес стал в ноябре. Это «Реал» (Мадрид), «Милан», «Окленд Сити» (Новая Зеландия), «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» (Аргентина), «Америка» (Мексика), «Guangzhou Evergrande» (КНР) и Mazembe (Конго).

ФИФА сейчас заинтересована в новых спонсорах, потому что международный консорциум, включающий японский SoftBank и лондонский Centricus, вышли из сделки, гарантировавшей клубному турниру 25 млрд долларов. Вместе с тем, планы по созданию новой клубной лиги были встречены яростным огнем критики со стороны УЕФА и Европейской клубной ассоциации, состоящей из примерно двухсот клубов.