«Морской старт» ждет новую ракету

Госдеп США наконец выдал разрешение компании S7 Space на транспортировку плавучего космодрома «Морской старт», в том числе корабля Sea Launch Commander, из калифорнийского Лонг-Бич в российский порт Славянка, расположенный недалеко от Владивостока. Это стало возможным только после того, как с пусковой платформы Odyssey демонтировали почти все американское и украинское оборудование, предназначенное для обеспечения запусков ракет-носителей «Зенит» -- их производит днепропетровское госпредприятие «Южмаш».

Еще три года назад владелец группы S7 Владислав Филев был уверен, что сможет возобновить деятельность «Морского старта» в рамках прежнего правового режима и производственной кооперации. На первом этапе он выкупил менее чем за 100 млн долларов все активы обанкротившегося «Морского старта», включая наземное оборудование, интеллектуальные права и товарный знак, а на втором – заключил контракт на приобретение 12 ракет «Зенит 3SL» и даже перечислил днепропетровскому предприятию аванс -- его размер эксперты оценивают примерно в 30 млн долларов. И хотя такое поведение многие наблюдатели посчитали тогда авантюрным, расчет Филева был прост. Во-первых, он должен был получить довольно дешевую ракету, себестоимостью около 25 млн долларов, что позволяло в теории успешно конкурировать с Falcon 9 компании SpaceX. А во-вторых, используя преимущество частной компании, находящейся в юрисдикциях Швейцарии и США, мог успешно работать на американском рынке запусков, не опасаясь никаких санкций. Более того, ныне покойная совладельца группы S7 Наталия Филева прямо говорила, что «сборку «Зенитов» планируется организовать в Америке». «Это позволит выйти проекту на самоокупаемость. Мы не испытываем недостатка в заказах – куча людей стоит к нам в очереди, потому, что мы предлагаем хорошую цену» -- утверждала г-жа Филева.

Но оказалось, что «Южмаш» уже не способен производить ракеты, а КБ «Южное» разработать новую модификацию «Зенита». У КБ сейчас нет денег даже на выплату зарплат своим работникам – для этого оно попросило у государства экстренный заем в размере 3,2 млн долларов. Еще одна причина деградации «Южмаша» -- тотальная коррупция. Буквально на днях стало известно об отставке гендиректора этого предприятия Сергея Войта и главы Государственного космического агентства Украины Павла Дегтяренко – их подозревают в организации коррупционных схем и незаконном лоббировании. Наконец, украинские власти активно препятствовали поставкам на «Южмаш» российских двигателей РД-171, которыми комплектуются «Зениты». При таком раскладе Владиславу Филеву ничего не оставалось делать как разорвать контракт с Украиной и заняться поиском альтернативных поставщиков ракет. Но учитывая, что «Морской старт» создавался в рамках межправительственного соглашения между США, Россией и Украиной, такое решение неминуемо влекло за собой полное изменение формата деятельности Sea Launch, включая демонтаж оборудования американского и украинского производства.

Уже известно, что платформа Odyssey вместе с кораблем Sea Launch Commander прибудут в Славянку в марте будущего года, где и встанут на ремонт. Как заявил директор Славянского судоремонтного завода Андрей Якимчук, работы по техническому обслуживанию продлятся примерно один год – соответствующий договор его предприятие уже подписало со структурами S7 Space. Таким образом, нерешенным остается только один вопрос – какая ракета заменит украинский «Зенит»?

Еще в апреле нынешнего года Владислав Филев публично предложил «Роскосмосу» подписать контракт на приобретение 50 ракет «Союз-5» с опционом еще на 35 таких же носителей. При этом глава S7 поставил четкое условие: каждая такая ракета должна стоить не более 20-25 млн долларов и обеспечивать вывод с экватора на геопереходную орбиту порядка 5 тонн полезной нагрузки. Только в этом случае Sea Launch может успешно конкурировать с Falcon 9 в борьбе за место на рынке запусков спутников для космического интернета (проект OneWeb и проч.). Но проблема в том, что разработка «Союза 5» находится в зачаточном состоянии. И этому есть свое объяснение. Не секрет, что первая ступень «Союза 5» предназначена для использования в качестве составной части (бокового ускорителя) новой сверхтяжелой ракеты «Енисей». Но программа создания «Енисея» до сих пор не утверждена из-за гигантской стоимости – более 1 трлн рублей. И поскольку технические характеристики сверхтяжа не известны, то не очень понятно и каким будет «Союза 5». Теоретически, «Морской старт» можно переоборудовать под запуски уже имеющейся ракеты «Союз 2». Но она способна выводить на геопереходную орбиту всего около 2 тонн полезной нагрузки. Такие заказы, конечно, есть, но их с каждым годом все меньше.