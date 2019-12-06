На Украине заявили о подготовке похода на Крым

Рефат Чубаров – руководитель «Меджлиса крымскотатарского народа»* – заявил о планах организовать поход на Крым. По его словам, эта акция будет мирной. Кроме того, Чубаров рассказал, что мероприятие получило название «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства», передаёт РИА Новости.

При этом глава меджлиса подчеркнул, что дата проведения похода на Крым будет объявлена позже, а его целью он назвал помощь международным организациям в осуществлении принятия решений в поддержку суверенитета и территориальной целостности полуострова.

Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев, комментируя агентству это заявление, высказал мнение, что предполагаемая акция, в частности, «подвязана к нормандской встрече». Он пояснил, что «одно из желаний президента Зеленского — навязать России диалог о Крыме. Это на внешнюю арену ориентированная акция. Конечно, никто их в Крым не пустит», — считает он. По мнению Андрея Суздальцева, на марш соберется «группа разного рода людей, которые далеко не все будут крымскими татарами».

* Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа» решением Верховного суда Республики Крым от 26 апреля 2016 года признано экстремистским. Его деятельность на территории России запрещена.