Названы российские регионы с самым дорогим новогодним столом

Анал IT-компании «Эвотор», которая входит в экосистему «Сбербанка», составили список российских регионов с самым дорогим новогодним столом.

На первом месте – Чукотский автономный округ, жителям которого придётся раскошелиться по 668 рублей с одного человека. На втором месте – Приморский край. В расчете на одного человека средняя стоимость новогоднего стола в этом регионе России составит 639 руб.

Замыкает тройку лидеров Томская область. Здесь новогодний стол обойдётся местным жителям по 626 руб. В ТОП-5 российских регионов с самым дорогим новогодним столом также вошли Сахалинская область (605 руб.) и Ярославская область (603 руб.).

При этом самый доступный новогодний стол в ночь с 31 декабря на 1 января будет в Оренбуржье (360 руб.), а также в Псковской области (363 руб.), передаёт РИА Новости.