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ОПЕК снижает уровень добычи нефти

Москва, 06.12.2019

По заявлению министр нефти Ирана Бижан Зангане, в ОПЕК достигнуто соглашение о снижении объемов добычи нефти, сообщает РИА «Новости».

 «Мы достигли согласия», — заявил Зангане, отвечая на вопросы журналистов после совещания министров стран ОПЕК. Уточняется, что заседание продлилось около семи часов, а между странами был достигнут консенсус. Несмотря на это участники совещания не разглашают его подробности.

Сообщается только, что в ОПЕК пришли к единому мнению относительно уровня добычи нефти и сохранения цен на нефть на сегодняшнем уровне, что подтвердил министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз Аль-Сауд. Он добавил, что данное решение еще будет обсуждаться на переговорах со странами ОПЕК+, куда входит и Россия.

Предыдущее подобное соглашение было достигнуто в начале 2017 года. Тогда документ согласовали также участники ОПЕК+.

Новый документ предусматривает уменьшение объемов добычи "черного золота" к концу  2019 года на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.

Для справки: цены на нефть сегодня растут и на 11 часов утра МСК нефть стоит 63,38 доллара за баррель. 

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