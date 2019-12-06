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Особенности выбора сладких подарков к Новому году

Москва, 06.12.2019
#PressRelease

При поиске новогодних подарков нужно обращаться в надежные торговые заведения, такие как подарки-в-оренбурге.рф. Главное внимание необходимо обращать на маркировку, которая должна включать в себя следующие сведения:

  • название изделия;
  • название документа, на основании которого продукт произведен и может быть идентифицирован;
  • информация о главных потребительских качествах изделия (условия хранения, ингредиенты, пищевая ценность, адрес и дата изготовления);
  • название и адрес производителя, название и адрес упаковщика, масса изделия, дата упаковки, стоимость в рублях.

Помимо того, при выборе подарка надо тщательно изучить его состав. К нему должен быть приложен перечень, в котором содержатся полные сведения обо всем подарке и о числе конфет (в штуках) с указанием их наименования, а также названия производителей. Выбирая сладкий подарок к Новому году, предпочтение необходимо отдавать таким наборам, в составе которых нет быстропортящихся кондитерских изделий.

Чтобы предотвратить возникновение аллергических реакций, необходимо изучить состав кондитерских товаров и выяснить, кому их употребление противопоказано. Эти сведения должны быть указаны на этикетке.

При подборе подарка к Новому году покупатели имеют право ознакомиться с его содержимым около прилавка. В том случае, если упаковка является непрозрачной, а образец подарка не выставлен на всеобщее обозрение, можно позвать продавца и попросить его вскрыть упаковку.

Если в составе подарка имеется игрушка для ребенка, то на ней обязательно должны быть указаны сведения о его возрасте, а также должна иметься отдельная упаковка.

При подборе подарка нужно уделить повышенное внимание прочности упаковочного материала. Его содержимое должно быть надежно защищено от пагубного воздействия извне, упаковка не должна быть вскрытой, мятой или иметь различные деформации.

У всех потребителей есть право потребовать у продавца документы (декларации, сертификаты), подтверждающие безопасность купленных ими подарков к Новому году, их упаковки, а также вложенных в подарки детских игрушек.

Если качество подарка к Новому году оказалось низким, то он подлежит обмену или возврату. Иначе говоря, потребитель имеет право получить назад уплаченные за товар денежные средства или поменять его на качественное изделие с выполнением перерасчета его цены.

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