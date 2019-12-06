Прогноз погоды: такого не было уже 100 лет – синоптики рассказали об удивительной погоде на Рождество

Календарная зима в России только началась, до Нового года ещё более 20 дней, а многих уже волнует вопрос, какая погода всех нас ждёт на предстоящее Рождество. Сегодня мы расскажем о погоде в праздничную ночь на популярных туристических направлениях страны.

Прогноз погоды Новый год на Рождество в Кузбассе

Одно из самых посещаемых мест на зимние каникулы – горнолыжный курорт Шерегеш, расположенный в Кемеровской области. Здесь, по прогнозу синоптиков, в последний месяц этого года, а также в начале первого месяца 2020 года ожидается удивительная погода. Как обещают синоптики, почти весь декабрь в Шерегеше будет идти снег, в том числе и в новогоднюю ночь. При этом сильных морозов метеорологи не прогнозируют – минус 10-12.

К Рождеству мощные снегопады закончатся, при этом температурный фон немного понизится. Так, 6-8 января в Шерегеше ожидается днём минус 14-15, ночью – 16-17. Такая погода – настоящий подарок на Рождество для любителей горнолыжного спорта. А учитывая то факт, что этой зимой, по прогнозу синоптиков, в некоторых регионах России будет наблюдаться дефицит снега, Шерегеш в конце декабря – начале января может стать местом паломничества туристов.

Погода на горнолыжном курорте в Башкортостане. Прогноз погоды на Новый год и Рождество

Удивительную погоду обещаются синоптики на предстоящие праздники и тем, кто собирается провести зимние каникулы на территории ещё одного популярного в России горнолыжного центра – озере Банное (Якты-куль). Этот уникальный курорт расположен в Башкортостане в уникальном комплексе лесов и гор Южного Урала. Мягкая климатическая обстановка, которая традиционно наблюдается здесь зимой, привлекает сюда огромное количество любителей горных лыж. Наверняка также будет и в этом зимнем сезоне.

Так, по прогнозу синоптиков, с середины декабря почти в ежедневном режиме на Якты-куле ожидается снег. А вот суровых морозов метеорологи не прогнозируют. Например, в новогоднюю ночь здесь будет всего минус 7-8. Ближе к Рождеству немного похолодает – до минус 9-11, что для занятия горнолыжным спортом – просто идеальная погода.

Погода на Новый год и Рождество в Красной поляне

Удивительная погода, которая, правда, не обрадует, а огорчит любителей горных лыж, ожидается на праздники в Красной поляне, расположенной в 38 км от побережья Чёрного моря на высоте около 500 метров над уровнем моря и в 64 км к юго-востоку от Сочи.

По прогнозу синоптиков, в декабре и январе со снегом здесь могут возникнуть очень серьёзные проблемы. Например, сейчас на таких популярных курортах, как «Роза Хутор», «Горная Карусель», «Горки Город» и многих других, наблюдается весенняя погода, а воздух на солнце прогревается до плюс 8-10. Такая климатическая обстановка продержится в Красной поляне, как минимум до середины месяца.

Примерно, 16-17 декабря, здесь всё-таки может похолодать до минус 1-2 и даже выпадут осадки. Но будут они не в виде снега, а преимущественно в виде дождя. В период с 30 декабря по 8 января здесь выпадет небольшой снег, но из-за температурного фона, который ожидается в пределах от минус 1 до плюс 1, снежный покров будет быстро таять. Таким образом, на горнолыжных курортах региона впервые за последние 100 лет нормального снега судя по всему не ожидается.

Погода на Новый год и Рождество в Подмосковье и Москве. Точный прогноз синоптиков

Многие россияне по традиции планируют провести зимние каникулы в московском регионе. При этом, не все из них отправятся в столицу, а собираются посетить Московскую область, где много замечательных, красивых мест. Например, очень популярным среди туристов является подмосковный город Озёры, расположенный на берегу реки Оки, в 125 км от столицы России. По прогнозу синоптиков, здесь в конце декабря начале января ожидается удивительно волшебная погода. Так, в период с 25 декабря по 1 января метеорологи прогнозируют днём минус 1-4 и небольшой снег.

В первые дни 2020 года подморозит до минус 5-6, а в ночь перед Рождеством – до минус 10, осадков не ожидается. 7-8 января будет ярко светить солнце, которое прогреет воздух до минус 7-8, что станет отличным подспорьем для тех, кто собирается посетить туристические объекты, которых на территории этого города предостаточно.

Аналогичная погодная обстановка, по прогнозу синоптиков, ожидается на Рождество также в Егорьевске, Сергиевом Посаде, Переславле-Залесском и Протвино. Чуть теплее будет в Москве. Но как обещают метеорологи, в российской столице в рождественскую ночь выпадет снег, однако это вряд ли отпугнёт тех, кто запланировал провести предстоящие зимние каникулы в Москве.