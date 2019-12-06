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Прогноз погоды: в Москве объявлен жёлтый уровень опасности

Москва, 06.12.2019
  • Прогноз погоды: в Москве объявлен жёлтый уровень опасности

Zuma\TASS

В Москве, по прогнозу Гидрометцентра, в ближайшие часы ожидается резкое ухудшение погодных условий. По данным синоптиков, в столице и области прогнозируется усиление ветра, осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, а также гололедица.

В этой связи в регионе объявлен жёлтый уровень погодной опасности: «Степень интенсивности опасных явлений: жёлтый – погода потенциально опасна», – говорится в сообщении Гидрометцентра.

Отмечается, что период действия предупреждения о гололедице в Москве действует до 12:00 мск 8 декабря. В Московской области предупреждение о порывистом ветре и гололедице действует также до 12:00 мск 8 декабря. При этом температурный фон в столичном регионе будет положительным. Так, предстоящей ночью ожидается плюс 1. Однако из-за высокой влажности и сильного ветра, порывы которого будут достигать 13-15 метров в секунду, ощущение будет, что воздух остыл минимум до 4-5 градусов ниже нуля. В субботу днём плюс 1 и дождь со снегом, в ночь на 8 декабря похолодает до минус 1. Днём в воскресенье осадки прекратятся, а воздух прогреется до плюс 2.

Кроме того, в Гидрометцентре оценили вероятность выпадения снега в российской столице в новогоднюю ночь. По словам исполняющего главы учреждения Романа Вильфанд, возможность такого сценария развития погодной обстановки в Москве составляет 34%. При этом пояснил, что точный прогноз на Новый год можно будет дать не ранее, чем за 5 дней до его наступления.

Ранее сообщалось, что по данным метеорологов, с боем курантов в столице ожидается минус 7-9 и небольшой снег. Самых невероятных прогнозов два. Первый из них гласит, что в ночь с 31 декабря на 1 января в российской столице пойдёт дождь, воздух прогреется до плюс 2-3. Согласно же второму невероятному прогнозу, столбики термометров опустятся до 27-32 градусов ниже нуля, а снега не будет.

Но, как пояснили синоптики, современная наука позволяет с большой заблаговременностью давать только вероятный прогноз погоды. Поэтому, если судить по статистике метеонаблюдений за погодой в Москве за последние 140 лет, то в предстоящую новогоднюю ночь температура воздуха составит около 7-8 градусов мороза и выпадет совсем небольшой снег – около 1 мм.

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