Россияне назвали «героев нашего времени»

Социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили, кого россияне назвали «героями нашего времени». Согласно данным опроса, почти половина респондентов считают, что такого звания достойны врачи (49%) и сотрудников МЧС (47%), передаёт ТАСС.

Кроме того, 31% участников опроса назвали настоящими героями людей, которые проходят воинскую службу в горячих точках; 27% – педагогов, воспитавших учеников, которые достигли выдающихся успехов в жизни; 22% – сотрудников правоохранительных органов, рисковавших своей жизнью при обезвреживании преступников. Ещё 21% респондентов причислили к героям волонтеров, безвозмездную оказывающих помощь.

При этом среди основных черт, присущих «героям нашего времени» россияне считают порядочность, честность, ответственность и справедливость – 36%. О доброжелательности и человечности вспомнили 19% участников опроса; об активности и коммуникабельности –18%; о мужественности и храбрости – 13%, о неравнодушие людей – 10%.