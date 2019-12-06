Экспериментальый налог платят четверть миллиона человек

Закон о включении еще 19 регионов РФ в эксперимент по налогу на самозанятых с 1 января 2020 года был принят Госдумой в окончательном третьем чтении, говорится в сообщении ее пресс-службы. Специальный льготный налоговый режим предусматривает налоговую ставку в 4%, кроме тех самозанятых, кто оказывает услуги юрлицам или ИП, таким полагается платить по 6% налога.

С 1 января 2020 года самозанятыми смогут стать жители Санкт-Петербурга, Ленинградской, Воронежской, Волгоградской, Нижегородской, Омской, Новосибирской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, Красноярского и Пермского краев, Ненецкого, Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого автономные округов и Республики Башкортостан. И по-прежнему этот режим продолжает действовать в Москве и Московской области, в Калужской области и Республике Татарстан.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, говорится также в сообщении, поручил проработать расширение режима самозанятых на новые регионы, причем не только на богатые, но и на те, что живут за счет федеральных трансферов (реципиенты), и во всех федеральных округах.

Как отмечает руководитель PR-агентства Мария Шахова, если оценивать статистику пилотного проекта, то эксперимент, безусловно, успешен. В конце ноября ФНС насчитала 284 тысяч россиян, зарегистрированных в статусе самозанятых. При этом только 33% из них ранее декларировали доходы от предпринимательской деятельности. Катализатором роста стала упрощенная система учета сделок через приложение.

С включением в эксперимент 19 регионов можно ожидать прирост количества зарегистрированных пользователей минимум на 30%, оценивает эксперт. Ведь новый статус позволит без оформления касс выдавать чеки, оперировать официальной информацией о доходах при получении кредита и просто обезопасить себя в случае налоговых проверок. «В своей работе мы привлекаем удаленных специалистов (копирайтеров, дизайнеров) и при выборе решающим фактором становится, есть ли у них ИП или статус «самозанятого», – отмечает Мария Шахова.

По результатам эксперимента в четырех регионах, где налога на профессиональный доход (НПД) уже введен, нельзя сказать, что самозанятые охотно включаются в честную игру, считает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. Всего, на четыре региона, 260 тыс. зарегистрированных.

Это, полагает аналитик, очень скромная цифра, она почти в пять раз меньше общего суммарного числа самозанятых, которые могут трудиться в этих четырех регионах – по средним оценкам, их может быть 1,17 млн человек. В каждом регионе был принят собственный норматив по привлечению самозанятых, но справилась с ним только Москва. Как видно из статистики наименьший интерес к эксперименту был проявлен в Калуге.

Между тем, указывает аналитик, для государства такой налог является инструментом для постепенного вывода из тени большего числа самозанятых. Это означает, что в первые годы высокая собираемость налога не является главной целью. Внедрение такого налога рассчитано на воспитание представления о том, что такой налог в любом случае скоро станет неотъемлемой частью ведения бизнеса.

Однако в реальности популяризация такого налога это очень медленный процесс. В случае если за несколько лет самозанятые не начнут активно подключаться к системе «мой налог», скорее всего, государство будет вынуждено ужесточить, в том числе, банковское законодательство с целью более тщательного контролироля источников денежных средств на счетах, предполагает Дмитрий Жарский.