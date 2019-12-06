США объявили о принципиально новом пакете санкций против РФ

США ввели санкции против российских компаний и физических лиц, связанных по заявлению властей с киберпреступлениями, пишет агентство РИА «Новости». Уточняется, что ограничительные меры введены в том числе против компании Evil Corp, которая названа в американских СМИ киберпреступной организацией, занимающаяся «разработкой и распространением вредоносного программного обеспечения Dridex».

Российский гражданин Максим Якубец обвиняется в компьютерном взломе и банковском мошенничестве, а также в «худших хакерских атаках последнего десятилетия», сообщает Минюст США.

Россиянин обвиняется в руководстве преступной организацией, распространяющей вредоносную программу Bugat, при помощи которой преступники похищают личные и финансовые данные россиян.

Такое же обвинение предъявлено российскому гражданину Игорю Турашеву, проживающему в США. В настоящий момент Госдепартамент и ФБР предлагают награду в пять миллионов долларов за сведения, которые помогут «доказать вины Якубца».