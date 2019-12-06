Турция провела испытания российских С-400

Турция провела испытания российских комплексов С-400 «Триумф», сообщают турецкие средства массовой информации, ссылаясь на Министерство обороны страны.

Уточняется, что испытания проводились в режиме полной боеготовности, что позволило турецким военным получить полную картину о системах и функциях российского комплекса.

Итоги проведенных испытаний не уточняются, поэтому СМИ не располагают информацией, насколько полно С-400 справились с поставленными целями.

Известно, что на сегодня официальная Анкара откладывает заключение договора на приобретение дополнительной партии российских систем ПВО.

Сообщается, что в ходе таких испытаний проходит проверка дальности, высоты, а также курсы обнаружения воздушных объектов. Турецкие военные в ходе испытаний произвели также облет штатных и приданных радиолокационных средств ЗРК.

Напомним, Турция приобрела партию российских ЗРК С-400 из-за чего США ввели против Анкары санкции, назвав ее действия работой против НАТО.