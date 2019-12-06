В Госдуме оценили решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

Игорь Ананских – депутат нижней палаты парламента РФ – прокомментировал решение ОПЕК+ о сокращении добычи «чёрного золота». Он предположили, что это оешение связано со стремлением членов ОПЕК и государств, которые не входят в картель, удержать стоимость сырья в определённых гарницах, передаёт РИА Новости.

«Думаю, что члены ОПЕК+ словно живой организм исходили из того, какие запасы нефти сейчас есть на планете, – пояснил депутат. – Если они понимают, что запасы увеличиваются, то просто договариваются о большей выработке. Обратное происходит в том случае, если запасы уменьшаются. Так что здесь всё логично».

Напомним, ранее стало известно, что страны члены ОПЕК, а также государства, которые не входят в картель, договорились о дополнительном снижении добычи нефти в первом квартале 2020 года в объёме 500 тыс. баррелей в сутки.