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В Киеве назвали две причины уничтожения Украины

Москва, 06.12.2019

Украину уничтожит продажа земли и война в Донбассе, уверен депутат рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович.

«Продажа земли и – это то, что уничтожит Украину», - цитирует депутата сайте партии. Рабинович утверждает, что в этой ситуации необходимо сплотиться вокруг президента страны Владимира Зеленского, который сейчас пытается установить мир «на востоке страны». В то же время дать не распродать украинскую землю ставленникам Сореса», добавил Рабинович.

Он уверен, что Украину продолжают втягивать «в войну в Донбассе», а в настоящий момент подводят и к последнему рубежу – продаже земли.

Ранее, сообщалось, что у действующего президента Украины Владимира Зеленского резко снизился рейтинг доверия со стороны рядовых граждан. Уточняется, что к этому привело принятие парламентом земельной реформы, против которой выступило большинство населения Украины.

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