В Кремле рассказали об ожиданиях от саммита в «нормандском формате»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга для журналистов рассказал, чего ждут российские власти от предстоящего в Париже саммита в «нормандском формате». По словам представителя Кремля, в РФ надеются, что эта встреча поможет урегулировать кризис на Украине, сохранив безальтернативность Минских соглашений.

Песков также подчеркнул, что глава государства оправляется на саммит с серьезным настроем, передаёт РИА Новости.

«Кроме того, в Париже запланированы важные двусторонние встречи. И с Зеленским, и с Меркель, и с Макроном», – резюмировал он.

Ранее сообщалось, что накануне Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Дождь» заявил, что от «нормандского саммита» ожидать прорыва не стоит. При этом он признался, что Москва испытывает очень сдержанный оптимизм по улучшению российско-украинских отношений в связи с предстоящей встречей в Париже Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Напомним, саммит в «нормандском формате» пройдёт 9 декабря в Париже. Его участниками станут Владимир Путин, Владимир Зеленский, Ангела Меркель и Франции Эммануэль Макрон.