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В Сбербанке рассказали о самых распространенных способов кражи денег

Москва, 06.12.2019

Наиболее распространенными способами кражи денег с карт клиентов Сбербанка является звонок от «службы безопасности» организации, также популярны «опросы» от имени банка, пишет РИА «Новости», ссылаясь на письмо организации.

В сообщении говорится, что в ходе звонка клиенту Сбербанка мошенник сообщает о подозрительной операции, для чего «сотруднику банка» требуются полные данные карты, код безопасности на оборотной стороне, код из СМС. Преступник объясняет, что данные необходимы для «защиты» денег клиента.

Как говорится в письме, мошенники для убедительности могут заявить, что включают «программу-робот», поскольку по правилам безопасности банка можно сообщать только роботизированной системе. Кроме того, клиенту может поступить предложение перевести деньги на «защищенный счет»  персонального менеджера.

Сотрудники банка предупреждают, что клиент ни при каких условиях не должен совершать никаких операций по инструкциям звонящего.

 

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